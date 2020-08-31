Maya Uygarlığı’nın izlerini taşıyan Tikal

Maya kenti Tikal, Mayalar döneminde yapılan ve yapım tekniği hala kesin olarak bilinmeyen piramitleriyle önemli bir turizm rotasına dönüşmüş durumda.

Guatemala’daki yağmur ormanlarındaki Peten ilinin kuzeybatısında bulunan Tikal, Mayaların en büyük kenti ve tören merkeziydi.

Güney düzlüklerindeki öteki Maya merkezleri gibi Tikal da orta oluşum döneminde (M.Ö. 900-300) küçük bir köydü.

Geç oluşum döneminde (M.Ö. 300-M.S. 100) büyük piramit ve tapınakların yapılmasıyla önemli bir tören merkezi haline geldi.

Klasik dönemde büyük saraylar, piramitler, alanlar yapıldı.

Maya hiyeroglif yazısı ve karmaşık takvim sistemi ortaya çıktı, anıtsal heykeller ve vazo resimleriyle üstün bir Maya sanatı gelişti.

Parlak dönemlerinde nüfusu 100 bine kadar çıkan Tikal, bilimeyen bir nedenden dolayı çöküşe geçti.

950 yılında tamamen terkedilen Tikal yüzlerce yıl yağmur ormanlarının arasında yeniden keşfedilmeyi bekledi.

Günümüzde bölgeyi ziyaret eden turistler, yükseklikleri 70 metreyi bulan tapınakların yanısıra, küçük piramitler, evler, yönetim binaları ile taş heykellerden oluşan alanda, Maya Uygarlığı’nın ihtişamına yakından tanık oluyor.