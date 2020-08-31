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Maya Uygarlığı’nın izlerini taşıyan Tikal
Maya Uygarlığı’nın izlerini taşıyan Tikal
Maya kenti Tikal, Mayalar döneminde yapılan ve yapım tekniği hala kesin olarak bilinmeyen piramitleriyle önemli bir turizm rotasına dönüşmüş durumda.
Seyahat 31 Ağustos 2020 - 10:22

Guatemala’daki yağmur ormanlarındaki Peten ilinin kuzeybatısında bulunan Tikal, Mayaların en büyük kenti ve tören merkeziydi.

Foto: DepoPhotos

Güney düzlüklerindeki öteki Maya merkezleri gibi Tikal da orta oluşum döneminde (M.Ö. 900-300) küçük bir köydü.

Foto: DepoPhotos

Geç oluşum döneminde (M.Ö. 300-M.S. 100) büyük piramit ve tapınakların yapılmasıyla önemli bir tören merkezi haline geldi.

Foto: DepoPhotos

Klasik dönemde büyük saraylar, piramitler, alanlar yapıldı.

Foto: DepoPhotos

Maya hiyeroglif yazısı ve karmaşık takvim sistemi ortaya çıktı, anıtsal heykeller ve vazo resimleriyle üstün bir Maya sanatı gelişti.

Foto: DepoPhotos

Parlak dönemlerinde nüfusu 100 bine kadar çıkan Tikal, bilimeyen bir nedenden dolayı çöküşe geçti.

Foto: DepoPhotos

950 yılında tamamen terkedilen Tikal yüzlerce yıl yağmur ormanlarının arasında yeniden keşfedilmeyi bekledi.

Foto: DepoPhotos

Günümüzde bölgeyi ziyaret eden turistler, yükseklikleri 70 metreyi bulan tapınakların yanısıra, küçük piramitler, evler, yönetim binaları ile taş heykellerden oluşan alanda, Maya Uygarlığı’nın ihtişamına yakından tanık oluyor.

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