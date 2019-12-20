Maymun Kral’ın evi Huagou Dağı

Çin edebiyatının klasiklerinden biri olan "Batı'ya Yolculuk"un kahramanı Maymun Kral Sun Wukong'un doğum yeri olarak görülen Huaguo Dağı, çok sayıda ziyaretçinin ilgi odağı durumunda.

İsmi “çiçekler ve meyveler” anlamına gelen dağ, efsanevi konumu ve güzel manzarası sayesinde her yıl milyonlarca turist çekiyor.

Çin’in en ünlü romanlarından Batıya Yolculuk’un kahramanı Maymun Kral’ın, diğer adıyla Sun Wukong’un doğduğu yer olan Huaguo Dağı 84,3 kilometrekarelik bir alanı kaplıyor.

Wu Cheng’en (1501-82) tarafından kaleme alınan roman, Çin’de çeşitli çizgi filmlere, televizyon dizilerine ve filmlere konu oldu.

Roman, bilhassa Çinli çocuklar arasında oldukça popüler.

“Güney Çin Denizi’ndeki 1 numaralı harikalar diyarı” olarak bilinen Huaguo Dağı, Çin’in Jiangsu eyaletinde yer alıyor.

Huaguo Dağı, grotesk kayalara, sonsuz beyaz bulutların asılı olduğu vadilere ve ağaçlarda küçük maymunlara ev sahipliği yapıyor.

Dağ aynı zamanda Maymun Kral hayranlarına özel Su Perdesi Mağarası, Sanqing Sarayı ve 72 Mağara alanı gibi manzaralara sahip.