Meksika´da ünlü denizci Cortes’e de ev sahipliği yapan Aztek Sarayı’nın kalıntıları bulundu

Meksika Kültür Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İspanyol denizci Hernan Cortes’in de yaşadığı ve hükümdar Axayacatl´a e ait eski bir Aztek sarayının kalıntılarını Monte de Piedad adlı tarihi bir binanın altında bulduğunu ifade etti.



Arkeologlar, keşfedilen kalıntıların Meksika ve İspanya ilişkilerine yeni bir bakış açısı getireceğini ve geçmişiten günümüze gelişen olaylara ışık tutacağını açıkladı.



HERNAN CORTES KİMDİR?

Cortes, İspanya adına Meksika´yı işgal eden denizcidir. Yerel halk tarafından ilk başta dostane karşılansa da, daha sonra altın ve mücevher için yerli halkı katlettiği için korkulan ve istenilmeyen kişi oldu. Aztek´e ait Meksika topraklarında elde ettiği altın ve mücevher birçok filme `Cortes´in Lanetli Altınları´ temasıyla konu oldu.

Barbarlığı sebebiyle İspanya’ya çağrılıp, yetkileri azaltılmış ve 1541’de ülkesine dönüp Osmanlı İmparatorluğu´na karşı açılan Cezayir seferine katıldığı bilinmektedir. DHA