Meksika’nın gizemli piramitlerinde restorasyon çalışmaları sürüyor
Teotihuacán'da yer alan piramitler, M.S. 0-500 yılları arasında Amerika kıtasındaki en büyük ‘Pre-Kolombiyan' yerleşimdi.
Günümüzde, Los Altos De Jalisco'da yer alan tarihi piramitler bölgesinde 23 taş piramit yer alıyor.
1987'de UNESCO‘nun Dünya Mirası Listesi içine aldığı, başkent Mexico City‘nin yaklaşık kırk kilometre kuzey doğusundaki bu bölgeye bir saatlik otobüs yolculuğu ile ulaşıyor.
Burada yapılan kazılarda ortaya çıkartılan maskelerin sayısı oldukça fazla.
Yerleşim en parlak dönemini M.S. 50–450 yılları arasında yaşıyor.
Bölgede, bazı piramitlerde çalışmalar hala devam ediyor.