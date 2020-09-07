Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Meksika’nın gizemli piramitlerinde restorasyon çalışmaları sürüyor
Meksika’nın gizemli piramitlerinde restorasyon çalışmaları sürüyor
Meksika’daki Mesoamerica Piramitleri, dünyanın en gizemli yapıları listesinde yer alıyor.
Seyahat 7 Eylül 2020 - 15:20

Teotihuacán'da yer alan piramitler, M.S. 0-500 yılları arasında Amerika kıtasındaki en büyük ‘Pre-Kolombiyan' yerleşimdi.

Foto: DepoPhotos

Günümüzde, Los Altos De Jalisco'da yer alan tarihi piramitler bölgesinde 23 taş piramit yer alıyor.

Foto: DepoPhotos

1987'de UNESCO‘nun Dünya Mirası Listesi içine aldığı, başkent Mexico City‘nin yaklaşık kırk kilometre kuzey doğusundaki bu bölgeye bir saatlik otobüs yolculuğu ile ulaşıyor.

Foto: DepoPhotos

Burada yapılan kazılarda ortaya çıkartılan maskelerin sayısı oldukça fazla.

Foto: DepoPhotos

Yerleşim en parlak dönemini M.S. 50–450 yılları arasında yaşıyor.

Foto: DepoPhotos

Bölgede, bazı piramitlerde çalışmalar hala devam ediyor.

Etiketler