Melen Çayı’nda rafting keyfi

Havaların ısınması ile binlerce kişi adrenalin dolu anlar yaşamak için Melen Çayı'na rafting yapmaya gidiyor.

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Havaların ısınması, su debisinin yükselmesi ile özellikle İstanbul, Ankara, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Bilecik, Zonguldak gibi illerden binlerce kişi Melen Çayı’nda adrenalin dolu anlar yaşamak için rafting yapmaya gidiyor.

Rafting Düzce temsilcisi Birol Tepe, 13 kilometrelik parkurda rafting severleri ağırlamaya başladıklarını belirterek, aynı anda bin 500 kişiye hizmet verdiklerini söyledi.

Tepe, 31 Aralık 2022'ye kadar 150 bin kişiyi ağırlamayı hedeflediklerini aktardı.

“DENİZ SPORU İLE NEHİR SPORU AYNI DEĞİL”

Birol Tepe, “Deniz sporu ile nehir sporu aynı değil. Çünkü nehir gerçekten çok keyifli. Bunun yanında eğlencesi, adrenalini, macerası var. Sadece bir kere suya girip çıkmak değil, 13 kilometre boyunca iki saat muhteşem bir suda rafting yapabiliyorsunuz. Suya girdiğinizde yüzme ihtiyacınızı, eğlencenizi hem de adrenalini tadıyorsunuz. Bu da bütün misafirlerimizi çok daha fazla cezbediyor” ifadesini kullandı.

Rafting yapanlar adrenalin dolu anlar yaşamanın yanı sıra eğlenmeyi de ihmal etmiyor. (İHA)