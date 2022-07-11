Meşhur festivalde ölüm yok ama yaralı var

İspanya'nın Pamplona kentinin ev sahipliği yaptığı geleneksel San Fermin Festivali'nde boğa koşusu, corona virüsü salgını nedeniyle 2 yıl süren aranın ardından düzenlendi.

Sozcu.com.tr

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Koşucular boğaların boynuz darbelerinden kurtulmayı başarsa da düşerek yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı.

Şehrin sokaklarından boğa güreşleri arenasına kadar 850 metrelik yolda yapılan boğa koşusuna yüzlerce kişi katıldı.

Yetkililer bu yıl yapılan koşuda kimsenin boğaların “boynuz” darbesine maruz kalmadığını açıkladı.

İspanya'nın Pamplona şehrinde geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve dünyanın dört bir yanından katılımın olduğu San Fermin Festivali, 16 Temmuz’a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek.

Festivalde yapılan boğa koşusu etkinliğinde 1910 yılından beri toplam 16 kişi hayatını kaybetti. Son ölüm ise 2009’da kayıtlara geçti.

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