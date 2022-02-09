Mezopotamya’nın ‘altın üçgeni’

Mezopotamya’nın “Altın Üçgeni”, Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin’in yukarı Mezopotamya'nın turizm hedefi yükseldi. Diyarbakır, 2021 yılını pandemiye rağmen turist sayısında yüzde 50 artışla geçirdi. 2023 hedefi 5 milyon turist...

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12 bin 500 yıllık tarihi ve 13 medeniyete ev sahipliği yapan Diyarbakır, pandemiye rağmen 2021 yılında turist sayısında yüzde 50'lik bir artışla geçirdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan Diyarbakır Surları, Hevsel Bahçeleri, Malabadi Köprüsü, geçici listede bulunan Zerzevan Kalesi, insanlığın ilk yerleşim yeri olarak kabul edilen Çayönü Höyüğü ve Körtik Tepe'siyle, kültür ve inanç turizmiyle 2023 yılına kadar 5 milyon turist ağırlamaya hazır.

12 bin 500 yıllık tarihi ile kent 13 medeniyete ev sahipliği yaptı



Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, “İnsanlığında ana vatanıdır. İnsanlığın ilk yerleşim bölgesi, Göbekli Tepe, Hantepe, Körtik Tepe ile Çayönü ile zaten ispatlandı” dedi.

Vali, “2022 yılında Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Mezopotamya'nın Altın Üçgeninde özelikle kültür turlarında, inanç turlarında ciddi bir patlama bekliyoruz” diye konuştu.

Diyarbakır, tarihi zenginliğinin yanı sıra doğal güzellikleriyle de dikkat çekiyor.