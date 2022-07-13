Midyat bayramda 40 bin turist ağırladı
Mardin'in Midyat ilçesi Kurban Bayramı'nda ziyaretçi akınına uğradı. Her topraktan insanı buluşturan ve hoşgörü iklimi ile dikkat çeken Midyat, 4 gün boyunca 40 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.
Midyat, 9 günlük tatilde de büyük ilgi gördü. İlçeye bayramda günlük 10 bin, toplamda ise 40 bin turist ziyarete gitti.
Yöreye ait şallar bağlayıp, tarihi yapıları gezen turistler, özellikle dizi ve filmlerin çekildiği Mor Gabriel Manastırı, Mor Barsavmo Kilisesi, Cevat Paşa Camii, Midyat Devlet Konukevi gibi mekanlara büyük ilgi gösterdi.
“MARDİN’İN HAVASI BAŞKA”
Mersin’den ailesiyle Midyat’ı gezmeye giden Meryem Dal, “Burası çok farklı. Herkese tavsiye ederim. Böyle yerleri, her yerde bulamazsınız. Mardin’in havası başka” dedi.
Meliha Çelik isimli vatandaş “Herkesin gelip görmesi gereken bir yer ” dedi. (DHA)