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Mısır’da aynı günde iki yeni arkeolojik keşif
Mısır’da aynı günde iki yeni arkeolojik keşif
Mısır'da aynı gün içerisinde açığa çıkarılan iki yeni arkeolojik keşifte antik medeniyet döneminde yaşamış kişilerin mumyaları bulundu.
Seyahat 26 Kasım 2018 - 10:02

İlk kez açılan lahitlerden birincisinde Thuya adlı bir kadının iyi korunmuş haldeki mumyası ortaya çıktı.

m1Fransız arkeologların yönettiği kazılarda lahitin yeri bu ay başında tespit edilmişti.

m2Thuya’nın 18’inci Mısır Hanedanı’nın bir üyesi olduğu düşünülüyor.Diğer yandan ikinci bir kazı çalışmasında, antik dönemde mumyalama merkezinin başında olduğu düşünülen Thaw Rakht If’e ait mezar çıkarıldı.

m4Toplam 5 ay süren çalışmalarda ortaya çıkarılan 4 bin yıllık mezarda bin adet tahta ve kil heykelin yanı sıra, 5 tane renkli maske bulundu.

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