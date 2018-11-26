Mısır’da aynı günde iki yeni arkeolojik keşif

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İlk kez açılan lahitlerden birincisinde Thuya adlı bir kadının iyi korunmuş haldeki mumyası ortaya çıktı.

Fransız arkeologların yönettiği kazılarda lahitin yeri bu ay başında tespit edilmişti.

Thuya’nın 18’inci Mısır Hanedanı’nın bir üyesi olduğu düşünülüyor.Diğer yandan ikinci bir kazı çalışmasında, antik dönemde mumyalama merkezinin başında olduğu düşünülen Thaw Rakht If’e ait mezar çıkarıldı.

Toplam 5 ay süren çalışmalarda ortaya çıkarılan 4 bin yıllık mezarda bin adet tahta ve kil heykelin yanı sıra, 5 tane renkli maske bulundu.