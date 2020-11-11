Misis Antik Kenti’nde sonbahar kazısı sona erdi

Adana'da 7 bin yıllık geçmişi gün yüzüne çıkartan ve sekiz yıldır devam eden Misis Antik Kenti'ndeki sonbahar kazısı sona erdi. Son kazılarda Demir Çağ'a ait iki odalı bir ev, 100 metrelik sulama kanalı ve çok sayıda tencerede bulundu.

Adana sınırlarındaki Misis Antik Kenti’ndeki 7 bin yıllık geçmiş gün yüzüne çıkarılıyor. Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Roma, Selçuklu ve Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar yaşamın kesintisiz sürdüğü Misis'i turizm destinasyonu açısından cazibe merkezi haline getireceklerini söyledi.

Ölümsüzlük Şehri Misis projesi, Tarihi Kentler Birliği tarafından ‘Proje Dalında Birincilik’, ‘Süreklilik Ödülü’ ve ‘Başarı’ ödülüne de layık görülürken antik kentte 45 gün süren sonbahar kazısının sona erdi. Diğer kazılara ilkbahar mevsiminde başlanacak.

Kazı Başkanı Pisa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Giovanni Salmeri son kazılarda iki odalı bir ev ile çok sayıda tencere bulduklarını belirterek, “Sur bulduk. 100 metrelik sulama kanalı ve çok güzel bir taş bulduk. Bu Demir Çağ'ına ait. Biz çok mutluyuz, kazı çok iyi” dedi. (İHA)