Mitolojik tanrı Zeus’un sığındığı gizemli mağara

Zeus, yaşadığına inanılan dönemde, yani İslamiyet, Hıristiyanlık, Yahudilik, Budizm gibi dinlerden önce dünya genelinde tanrı olduğu kabul edilen tek isimdir. Yunan mitolojisinde hukuk, adalet ve gökyüzünün tanrısıdır. Diğer tanrılar ve insanlar için en güçlü ve en önemli tanrıdır. Mitolojiye göre Zeus, bir gün kardeşi denizler tanrısı Poseidon'u kızdırır. Poseidon üçlü yabasını kaldırıp denizi altüst eder, dalgalar kabarır, kudretli tanrı Zeus bile bu hışımdan kaçar. İşte bu mağaraya sığınır. Kardeşinin öfkesi dininceye kadar bu mağarada dinlenir, yıkanır. O günden itibaren de bu mağaranın ismi Zeus Mağarası olarak anılır.

AFRODİT'DE YÜZMÜŞ

Zamanla başka müdavimleri de olmuş mağaranın. Hemen yanında ki Antik Panionion Birliği'nin toplantılarına gelen 12 kent kralları önemli kararlar alırken, kraliçelerinde Zeus Mağarası'nda yüzerek zaman geçirip serinledikleri anlatılır. Bir diğer söylenceye göre de aşk Tanrıçası Afrodit'de bu mağaranın serin sularında kulaç atan şanslılardandır. Bir yıl öncesine kadar Türkiye ve dünyanın bir çok bölgesinden Kuşadası'na tatile gelenler de Zeus'un, Afrodit'in, kraliçelerin yüzdüğü serin sulara girip yüzerdi. 2020 yılında ise korunması için mağara insan girişine kapatıldı. Ziyaret edenler, suya giremeden tahta bir terastan mağarayı izliyor, o mitolojik havayı teneffüs ediyor. Kimileri karşıya dikkatli baktıklarında Zeus'un yüzünün yansımasını gördüklerini söylüyor. Değişmeyen tek şey ise ayrılırken herkesin bir mitolojik anısı oluyor.

NASIL ULAŞILIR?

Doğayı seven, yeni yerler keşfetmekten hoşlananlar için bir cennet olan Zeus Mağarasına ulaşmak oldukça kolaydır. Kuşadası ilçe merkezinden 27 kilometre uzaklığındaki mağaraya özel araçlarla ulaşabilir. Dileyenler ise Milli Park Güzelçamlı minibüslerini kullanabilir. Milli Parkın hemen girişinde tabelası vardır. Ana yoldan yaklaşık beş dakikalık yürüyüş yoluyla ulaşılır.