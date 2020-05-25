Moğolistan’daki Dünya Kültür Mirası: Erdene Zuu Manastırı

Eski Moğol hükümranlıkları dönemine ait Budist manastırı, Övörhangay eyaletindeki, bugünkü Harhorin yakınlarında bulunan eski Moğol başkenti Karakurum sınırlarında bulunuyor.

Erdene Zuu Manastırı 1585’te Abtay Han tarafından yapılmış ve Moğolistan’a Tibet Budizmi’nin yayılım noktasını oluşturmuş.

Taştan inşa edilen dini yapı, 102 tapınak heykelciğiyle çevrili. 108 sayısı, Budizm’de kutsal anlama sahip. Çünkü bir Budist tespihi de 108 boncuktan oluşuyor. Bu tapınakta da 108 heykelciğin bulunduğu varsayılıyor, ancak altı tanesine hala ulaşılamamış.

Duvarlarında çeşitli desenler olan tapınağın çatısı Çin tarzı yeşil kiremitlerle kaplanmış.

Tapınak 1680’deki savaş durumunda zarar görse de, 18. yüzyılda yeniden yapılmış, 1872’de de içindeki 62 tapınağa onarım yapılmış.

1939’da komünist devlet başkanı Horlogiyn Çoybalsan manastıra büyük zarar vererek birçok bölümünü tasfiye etti.

Bu dönemde Moğolistan’da yüzlerce manastır yıkıldı ve binlerce rahip öldürüldü.

Bu yıkımdan geriye kalan üç küçük tapınak ve dış duvarlardaki heykelciklerlerin olduğu bölge 1947’de müze ilan edildi.

Erdene Zuu’nun yalnızca müze olarak kullanılmasına izin verildi.

1990’da Moğolistan’da komünizmin çöküşüyle birlikte; yeniden Budist rahipler yetişmeye başladı, Erdene Zuu Manastırı ibadete açıldı.

Bugün Erdene Zuu etkin bir Budist manastırı olmakla birlikte turistler için açık bir müze olarak faaliyet gösteriyor.