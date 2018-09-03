Moldova gezilecek yerler… Festivalleri ve doğal güzellikleri ile Moldova gezi rehberi

Doğu Avrupa’da, Ukrayna ve Romanya ile komşu olan resmi adıyla Moldova Cumhuriyeti, festivalleri ve doğal güzellikleri ile son yıllarda oldukça ilgi çeken ve Türk vatandaşlarının vizesiz olarak gidebildiği tatil destinasyonlarından biri. Şimdi, Moldova'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını tanıyalım...

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1812 yılına kadar yaklaşık 300 yıl Boğdan eyaleti olarak Osmanlı İmparatorluğu'nunun egemenliğinde yaşamış, asma bahçeleriyle ve dünyaca ünlü şaraplarıyla popüler olan Avrupa’nın en küçük ülkelerinden Moldova’nın gezilecek yerelerinden bazılarını haberimizde bulabilirsiniz…

MOLDOVA GEZİLECEK YERLER

KİŞİNEV / MOLDOVA ULUSAL TARİH MÜZESİ

1983 yılında açılan Moldova Ulusal Tarih Müzesi ülkenin en değerli müzesi olarak bilinmektedir. Bina içerisinde ise 10 adet farklı sergi salonu, 300 bin civarında eser, belge koleksiyonları, fotoğraflar, nadir el yazması eserler, silahlar, askeri teçhizatlar yer alıyor. Müze binasının girişinde de bir kurt heykeli bulunmaktadır. Bu kurt ‘Roma Kurdu' olarak bilinmektedir.

KİŞİNEV / NATİVİTİY KATEDRALİ

Moldova'da yaşayan Ortodoksların ana katedrali olarak bilinmektedir. Neo-klasik tarzda inşa edilen katedral Abram Melnikov tarafından 1830'larda yapılmıştır. İkinci dünya savaşında bombalanan bu kilise, komünistler tarafından tamamen tahrip edilmiştir. Yıkılan çan kulesi, 1997 yılında yeniden yapılmıştır.

KİŞİNEV / VALEA MORİLOR PARKI

Şehir merkezine bir kaç kilometre uzaklıkta, bir göl etrafına yapılmış yürüyüş yolları ve parklardan oluşan bir alandır. Yerel halk tarafından oldukça rağbet görmektedir. Hafta sonları ve tatillerde oldukça fazla kişiyi görebilirsiniz. Oldukça büyük bir alan gölde yüzülebildiği gibi, kano kiralayarak da göle açılmak mümkün. Göl etrafında tam tur dolaşan bir yürüyüş ve bisiklet yolu mevcuttur. Yaz aylarında yeni evlenecek çiftlerin düğün fotoğraflarını çektirmek için rağbet ettikleri bir alandır. Ayrıca orman içerisinde yürüyüş yolları, banklar bulunabileceği gibi, pek çok kuş, sincap vb. hayvanlar karşınıza çıkabilir.

KİŞİNEV / KİŞİNEV SU KULESİ

19. yüzyılın sonlarında inşa edilen Kişinev Su Kulesi bir anıttır. İlk yapıldığında en üst kısmındaki su haznesi tahtadan yapılmış iken, daha sonra bir deprem sırasında hasar görüp yıkılmıştır. 1980 yılındaki tadilatın ardından bugünkü şeklini almıştır. Kule tam 22 metre yüksekliğe sahip olup taban kısmı 2 metre genişliğindedir. Yukarıya doğru çıkıldıkça kulede belirgin bir daralma gözlenir.

KİŞİNEV / PUŞKİN MÜZESİ

Ünlü Rus şair ve yazar Puşkin'in sürgün yıllarında amcasıyla birlikte Kişinev'de kaldığı ev müzeye dönüştürülmüştür. Kafkasya Tutsağı adlı romanını bu evde kaleme almıştır. Müzede yazarın hayatından ilginç kareler ve şahsi eşyaları sergilenmekte. Eğer edebiyata ilginiz varsa, veya Ünlü Rus yazar ve şairi Puşkin'in bir hayranıysanız burası tam yeri. Bulunduğu konum olarak biraz ara sokaklarda kalsa da, içerik olarak sizi tatmin edecektir.