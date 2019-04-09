Mor Yayla’nın Mavi Yıldız çiçekleri

Yörede “Mor Yayla” ismi ile de bilinen her yıl Nisan ayında açan mavi yıldız çiçekleri ile meşhur Trabzon'un Tonya ilçesine bağlı Kadıralak Yaylası karların erimeye başlaması ile birlikte mora bürünmeye başladı.

Yaklaşık bin 300 metre yükseklikte, Tonya ilçe merkezine 9 km, Karadeniz Sahili’ne ise yaklaşık 29 km uzaklıktaki yayla, mor görüntüsüne yeniden kavuşmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl Mart ayı sonunda kendisi ile özdeşleşen mavi yıldız çiçekleri ile bezenen yayla bu yıl kışın bölgede yüksek kesimlerde sert geçmesi üzerinde geçtiğimiz yılların aksine geç açtı.

Kadıralak Yaylası’nın bazı bölgelerinde açmaya başlayan Mavi Yıldız çiçekleri, bu hafta sonu itibariyle yaylanın tamamında görülmesi bekleniyor. Yayla hafta için olması nedeniyle sessizliğini korurken, yayladaki çiçeklerin geç açması nedeniyle bir çok tur şirketi turlarını ertelemek zorunda kaldı.

‘Uluslararası Bern Sözleşmesi’ gereği korunan ince uzun yapraklı ‘mavi yıldız’ çiçeğinin yetiştiği yayla geçtiğimiz yıl Eylül ayında Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından Tabiat Parkı ilan edilmişti.

Tüm yıl boyunca sadece 2 hafta süreyle kendini gösteren ‘Mavi yıldız’ çiçekleri ile meşhur yaylanın, yapılacak yapay gölle Uzungöl gibi cazibe merkezi haline getirilmesi planlanıyor.

Yayla estetik ve peyzaj değeri açısından önemli bir turizm merkezi olmaya aday olarak gösteriliyor.