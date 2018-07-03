Mudanya gezilecek yerler: Geçmişin izleriyle Mudanya…

Evliya Çelebi'nin, “Halkı Rum’dur. Su ve havasının letafetinden Rum güzelleri çoktur” sözleri ile tanımladığı Mudanya'nın gezilecek tarihi ve turistik yerlerinden bazılarını sizler için derledik...

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Doğal güzelliğinin yanı sıra, birbirinden farklı kültürlerle renklenen ve zengin tarihi geçmişinin izlerini her adımda hissettiren Mudanya’nın gezilecek yerlerinden bazıları haberimizde…

MUDANYA’NIN GEZİLECEK YERLERİ

MUDANYA MÜTAREKE EVİ

3-11 Ekim 1922 tarihleri arasında TBMM Hükümeti ve İtilaf devletleri arasında yapılan Mudanya Mütarekesi'inin imzalandığı evdir. Kordon boyunun sonunda yer almaktadır. 19. yüzyılın başlarında inşa edilen yalı iki katlıdır. 1937 yılından beri müze olarak kullanılmaktadır. Müzenin giriş katında mütareke görüşmelerin yapıldığı salon ve İsmet İnönü'nün çalışma salonu bulunmaktadır. İkinci katında ise İsmet İnönü ve yaverlerin yatak odası bulunur. Mütareke Evinde çok sayıda tarihi belge ve eser sergilenmektedir.

TAHİR PAŞA KONAĞI

Mudanya Şükrü Çavuş Mahallesinde yer almaktadır. 18. Yüzyılda yapılan Tahir Paşa Konağı iki katlı olarak inşa edilmiştir. Osmanlı mimarisinin en önemli eserlerinden olan Tahir Paşa Konağı çeşitli zamanlarda onarımlardan geçirilerek günümüze kadar sağlam olarak ulaşmayı başarmıştır. Tahir Paşa Konağı tavan ve duvar süslemeleri, vitrayları ve kalem işleri ile dikkat çekmektedir. Günümüzde restore edilen Tahir Paşa Konağının alt katı halk kütüphanesi olarak kullanılmaktadır.

HASANPAŞA CAMİİ

Hasanbey Mahallesinde yer alan cami, han, hamam ve türbeden oluşan külliyenin bir parçasıdır. 1652 yılında inşa edilen Hasanpaşa Camii tavanı, minberi, pençe kenarları ve son cemaat yerindeki ağaç oymaları ve süslemeleri ile dikkat çekmektedir. Caminin hemen yanında Hasanpaşa Türbesi yer alır. Ayrıca 400 yıllık Hasanpaşa Hamamı da bulunmaktadır. Günümüze kadar sağlam olarak ulaşan Hasanpaşa Hamamında restorasyon yapılmaktadır. Restorasyondan sonra Hasanpaşa Hamamı kültür merkezi olarak kullanılması planlanmaktadır.

İSTANBUL’A YAKIN 5 GÜZEL KAMP YERİ

KEMERLİ KİLİSE

Ortodoks dünyası için oldukça önemli olan Kemerli Kilise'nin 13. yüzyıl sonunda yapıldığı biliniyor. Kilise Panagia Pantobasillissa'ya (Bakire Meryem'e) adanmış. Tirilye'deki bu önemli yapı, dünyada duvarlarına resim yapılan ilk kilise olarak biliniyor. Kemerli Kilise, Panagia Pantobasilissa Kilisesi ve Trigleia Manastırı Kilisesi olarak da adlandırılıyor. Kemerli Kilise denmesinin nedeni, payandalar üzerindeki kemerlerden oluşmasıdır. Kemerler ve kubbesi 4 sütun üzerine yerleştirilmiş ve kubbeyi taşıyan sütunların üzerine süslü başlıklar konmuştur. Halk arasında Küçük Ayasofya olarak da anılmaktadır.

ESKİ İSTASYON BİNASI

Mudanya’nın girişinde yer almaktadır. Fransızlar tarafından iki katlı olarak inşa edilen İstasyon Binası, demir yolunun kapatılması sonucunda bir müddet Gümrük deposu olarak kullanılmıştır. Günümüzde restore edilen tarihi bina otel olarak kullanılmaktadır.