Muğla genelinde 3 bin 43 yaban keçisi yaşıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4'üncü Bölge Müdürlüğü'nce Muğla genelinde yapılan envanter çalışmasında 3 bin 43 yaban keçisi tespit edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 4’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülebilir av yönetimi kapsamında korunan alanlarda ve avlaklarda envanter işlemlerinin daha ekonomik ve etkin bir şekilde yapılabilmesi için 26 kişilik envanter ekibi oluşturuldu.

Muğla genelindeki yaban keçisi populasyonu için envanter çalışmazı gerçekleştirildi. Arazi şartları göz önünde bulundurularak, doğrudan gözlem yöntemi ile gerçekleştirilen çalışma sonucunda Datça Orman İşletme Şefliği sınırları içerisinde 188, Köyceğiz Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda 2 bin 823 ve Yılanlı Çakmak Yaban Hayatı Geliştirme Sahası’nda ise 32 olmak üzere 3 bin 43 yaban keçisi tespit edildi.