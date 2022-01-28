Münih İngiliz Bahçesi: Dünyanın en büyük şehir içi parklarından…

Almanya'nın Münih kentindeki Englischer Garten, 'İngiliz Bahçesi' tarzının en iyi örneklerinden bir olarak kabul görüyor.

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Münih’in merkezinde, şehir merkezinden kuzeydoğu şehir sınırlarına kadar uzanan büyük bir halk parkı olan ‘İngiliz Bahçesi’ 1789’da oluşturulmuş.

375 hektarlık bir alanı kaplayan park, dünyanın en büyük şehir içi parklarından biri. Park, farklı karakteristikteki yapıları da barındırıyor. Bunlardan en ünlüsü Çin Kulesi.. İmparatorluk Çin tarzındaki pagoda 25 metre yüksekliğinde.

1791’den kalma klasik bir yapı olan Rumfordschlössl, 1972’de inşa edilen Japon Çay Evi bu yapılardan bazıları. Bu devasa parkın içinde oluşturulan 78 kilometrelik patikada, yürüyüş ve koşu yapanların yanısıra bisiklet tutkunlarını da yılın her mevsiminde görebilmek mümkün. Parkın içinde bulunan Kleinhesseloher gölünde yüzülemese de, su sporları yapılabiliyor.

İngiliz bahçesi, 18. yüzyıl İngiliz bahçecilik tasarım tarz karakteristiğini, özellikle de Lancelot Brown’un peyzaj mimarlığı çalışmalarını tanımlamak için kullanılıyor. Bu peyzaj formu, klasik tarzdaki yılankavi kıvrımların ve çalılıkların moda olmaktan çıktığı 19. yüzyılda popüler olmuş, 20. yüzyılda, ‘İngiliz bahçesi’ terimi peyzaj mimarları tarafından kullanılmaya başlanmıştı.

(Fotoğraflar: Murat Düzyol / Depo Pnotos)