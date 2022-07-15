Muradiye Şelalesi bayramda doldu taştı
Van'ın Muradiye ilçesinde bulunan Muradiye Şelalesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenlerle dolup taştı.
Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Muradiye Şelalesi, 9 günlük Kurban Bayramı tatili nedeniyle ziyaretçi akınına uğradı.
Antalya’dan gittiğini belirten Fatih Koç isimli vatandaş, “Van çok güzel bir yer. Yurt dışından gelenlerin bile olduğunu görüyoruz. Herkes burayı mutlaka görmeli” dedi.
Şelalenin eşsiz güzelliği karşısında hatıra fotoğrafı çeken vatandaşlar, mangal keyfi yaparak tatilin tadını çıkardı. (İHA)