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Muradiye Şelalesi’nde sonbahar

Van'da doğal güzelliğiyle dikkat çeken Muradiye Şelalesi, sonbaharda da sunduğu manzarasıyla ziyaretçilerini ağırlıyor.

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Muradiye Şelalesi’nde sonbahar

Muradiye Şelalesi, bölgeyi ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere, her mevsim doyumsuz bir manzara sunuyor.

20 metre yükseklikten akan şelale, sonbaharda sararan ağaçlarla birlikte oluşturduğu güzellik ziyaretçileri adeta büyülüyor.

Geçen yıllarda Muradiye Belediyesi tarafından hayata geçirilen 4 buçuk milyon TL’lik proje ile şelale bölgesinde seyir terasları, yürüyüş yolları, aydınlatma, park alanları gibi birçok yeni düzenleme yapıldı. (İHA)