Muş Ovası lalelerle kırmızıya büründü

Muş’ta bu yıl erken açmaya başlayan laleler, ovayı adeta kırmızıya bürüdü. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2015 yılında ‘Muş 107’” ismiyle tescillenen Muş Lalesi, eşsiz güzelliğiyle görsel şölen sunuyor. 15 ila 20 gün arasında ömrü olan laleler, vatandaşlar tarafından fotoğraflanıyor. Karlı dağlara karşı boy veren laleler, doyumsuz seyir zevki veriyor.

Lale tarlasında inceleme yapan Tarım İşletmesi Müdürü Burhan Çam, “Muş’un sembolü laledir. Her yerde endemik lale çeşitleri var ama Muş Lalesi’nin kendine has bir özelliği var. Lale, genelde her yıl nisanın son haftasında açan ve mayısın ilk haftasında kapanan bir endemik bitkidir. Buraya has bir bitkimiz. Ciddi anlamda buraya hem yerli turist hem de yabancı turist çekiyor” dedi.

“DAĞLARDA KAR, OVADA BAHAR VAR”

Lale tarlalarını gezerek fotoğraf çeken vatandaşlardan Zahide Arslan da, “Doğamız uyandı. Muş Ovası güzel lalelerle büründü. Dağlarda hâlâ kar olmasına rağmen ovada bahar havası var. Biz de arkadaşlarımızla fotoğraf çekmeye geldik” diye konuştu. (İHA)

