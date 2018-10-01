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Muson yağmurlarının bitişini kutlayan festival: Indra Jatra
Muson yağmurlarının bitişini kutlayan festival: Indra Jatra
Nepal'de 8 gün sürecek Indra Jatra Festivali başladı.
Seyahat 1 Ekim 2018 - 15:10

Katmandu’daki Newari topluluğunun en önemli ve en renkli festivali olan Indra Jatra, her yıl Eylül ayında kutlanıyor.

m1Muson yağmurlarının bitimine denk gelen festivalde, yağmur tanrıçası olduğuna inanılan Indra'ya şükranlar sunuluyor.

m2Festival, Basantapur Sqaure’de eski Hanuman Dhoka Sarayı’nın önünde çamdan yapılmış ahşap bir direğin kurulması ile başlıyor.

m6Kutubu yükseltme töreni için yüzlerce izleyici Saray Meydanı’nda ve çevredeki tapınaklarda toplanıyor.

m7Yaşayan Tanrıça olan Kumari’nin arabası, Katmandu’nun ana caddelerinden geçiriliyor.

m11Lakhay olarak bilinen maskeli dansçılar neredeyse her akşam sokaklara davullarla eşlik ediyorlar.

m8Festival, Indra’nın bir bitki aramak için insan biçiminde cennetten indiği zamanı anıyor.

m5Indra Jatra’nın her gecesi, Katmandu Durbar Meydanı çevresindeki tapınaklar ve eski saray binaları etrafında kutlanıyor.

m4Festivalin en önemli özelliklerinden biri de, hem Hinduları hem de Budistleri aynı meydanlarda toplaması.

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Son güncelleme: 15:11 - 01.10.2018

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