Muson yağmurlarının bitişini kutlayan festival: Indra Jatra

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

Katmandu’daki Newari topluluğunun en önemli ve en renkli festivali olan Indra Jatra, her yıl Eylül ayında kutlanıyor.

Muson yağmurlarının bitimine denk gelen festivalde, yağmur tanrıçası olduğuna inanılan Indra'ya şükranlar sunuluyor.

Festival, Basantapur Sqaure’de eski Hanuman Dhoka Sarayı’nın önünde çamdan yapılmış ahşap bir direğin kurulması ile başlıyor.

Kutubu yükseltme töreni için yüzlerce izleyici Saray Meydanı’nda ve çevredeki tapınaklarda toplanıyor.

Yaşayan Tanrıça olan Kumari’nin arabası, Katmandu’nun ana caddelerinden geçiriliyor.

Lakhay olarak bilinen maskeli dansçılar neredeyse her akşam sokaklara davullarla eşlik ediyorlar.

Festival, Indra’nın bir bitki aramak için insan biçiminde cennetten indiği zamanı anıyor.

Indra Jatra’nın her gecesi, Katmandu Durbar Meydanı çevresindeki tapınaklar ve eski saray binaları etrafında kutlanıyor.

Festivalin en önemli özelliklerinden biri de, hem Hinduları hem de Budistleri aynı meydanlarda toplaması.