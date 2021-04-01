Muş’ta iki mevsim bir arada yaşanıyor

Muş’ta bahar ve kış bir arada yaşanıyor.

Mart ayının gelmesiyle Muş Ovası’nda bahar havası hissedilirken, sarp dağlarda metrelerce karla mücadele devam ediyor.

Yüksek kesimlerinde kar ve soğuk havanın hüküm sürdüğü köyün ovasında, koyunlar ve kuzular otlatılıyor.

Çiçeklerin açtığı, ırmakların aktığı, kuşların uçuştuğu Muş Ovası, yeşil örtüsüyle kartpostallık görüntülere sahne oluyor.

Karlı dağlarla birleşen ovanın kıvrım kıvrım akarsularının güzelliği ise hayran bırakıyor.

Koyunları otlatan besicilerden Emrah Kanşıray, ovadaki karların eridiğini belirterek, yüksek kesimlerdeki dağlarda ise kar kalınlığının fazla olduğunu söyledi.

Dağ köylerinin kar altında olduğunu hatırlatan Kanşıray, kendilerinin ise güneşlendiklerini ifade etti. (İHA)

