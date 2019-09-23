Mutlaka görülmesi gereken Kuzey Avrupa gölleri

Modern yaşam tarzı, güler yüzlü insanları, refah düzeyi ve yaşanabilirlik oranlarının yanı sıra doğal güzellikler açısından da kıskanılır bir seviyede olan Kuzey Avrupa, sayısız göle ev sahipliği yapıyor. İrili ufaklı binlerce göle ev sahipliği yapan Kuzey Avrupa’da doğal güzellikler adeta nefes kesiyor, göz kamaştırıyor. Yalnızca göl manzarası değil; trekking rotaları, kamp alanları ve hatta 5 yıldızlı otellere kadar pek çok olanağın bulunduğu Kuzey Avrupa, gölleri sayesinde her yıl yerli yabancı binlerce turisti ağırlıyor. Kuzey Avrupa’nın eşsiz doğasını görmek isteyen herkes bu coğrafyaya akın ediyor.

Mälaren Gölü

İsveç'in başkenti olan Stockholm'u çevreleyen ve ülkenin en fazla turist çeken destinasyonlarından biri olan Mälaren Gölü, doğal güzelliklerinin yanı sıra etrafındaki olanaklarıyla da ön plana çıkıyor. Oldukça büyük bir göl olan Mälaren Gölü'nde, ikisi büyük olmak üzere toplam 17 ada bulunuyor. İsveç'in metropolü olan Stockholm'ü ziyaret eden herkes mutlaka bu gölü de ziyaret ediyor.

Gölün çevresindeki çok sayıda otel, kafe ve restoran gibi imkanlar gölün cazibesini arttırırken, Mälaren Gölü üzerinde tekne turu da yapılabiliyor. Göl üzerindeki tekne turu ile hem eşsiz doğanın tadını çıkarabilir hem de şehre farklı bir noktadan bakıp Stockholm'de olmanın keyfini sürebilirsiniz. Masmavi suları, minik adacıkları, çevresindeki tarihi ve kültürel mabetleri ile benzersiz bir gezi noktası olan Mälaren Gölü'nü mutlaka ziyaret etmelisiniz.

Vänern Gölü

İsveç'in en büyük ve Avrupa'nın ise en büyük üçüncü gölü olan Vänern Gölü, adeta bir denizi andırıyor. Västra Götaland ve Värmland şehirleri arasında yer alan bu 5 bin 650 km²'lik devasa gölde plajlardan koylara, kamp yerlerinden trekking rotalarına ve yüzme yerlerinden balık tutma alanlarına kadar birçok olanak bulunuyor.

Vänern Gölü'nde balıkçılık yapmak için izin alınmasına gerek duyulmuyor; balık popülasyonu bakımından benzersiz olan bu göl, ziyaretçilerine balık tutma avantajı da sağlıyor. Göldeki bir başka aktiviteyi ise kano sporu oluşturuyor. Ülkenin ve hatta dünyanın her yerinden insanlar sırf kano turları için Vänern Gölü'nü görmeye geliyor. Siz de Vänern Gölü'nü mutlaka görmeli, doğanın tadını çıkarmalısınız.

Prestvannet Gölü

Norveç'in Tromso kenti sınırları içerisinde yer alan Prestvannet Gölü, 1867 yılında baraj işlevi için oluşturulmuş bir göl olmasına karşın milli park statüsünde bulunuyor. Tromso şehir merkezine oldukça yakın bir konumda olan ve şehir hayatından sıkılıp doğa ile iç içe zaman geçirmek isteyenler için kaçış noktası olan gölet, çevresindeki sportif faaliyet olanakları ile turistlerin ilgisini topluyor.

Trekking, tırmanış ve yürüyüş rotalarının yanı sıra kış mevsiminde buz pateni imkanı da sunan Prestvannet Gölü, yılın her dönemi ayrı bir güzellik vadediyor. Şehre yakın bir yerde olması, gölü konaklama açısından da oldukça zengin yapıyor. Hava şartları elverdiğinde kayak da yapmanıza olanak tanıyan Prestvannet Gölü ve çevresi, yaban hayatı konusunda da doğa severleri oldukça tatmin ediyor.

Myvatn Gölü

Her köşesi film stüdyolarını andıran İzlanda, doğal güzellikleri ile ön plana çıkıyor. İzlanda'nın doğasının en güzel örneklerinden bir tanesi olan Myvatn Gölü, adeta turist akınına uğruyor. Ülkenin en doğusunda bulunan göl, çevresindeki gözlem noktaları ile benzersiz bir doğa sunuyor. Kuş gözlem evlerinin yanı sıra sıcak su kaynaklarına da sahip olan Myvatn bölgesi, kaplıca ve otel konusunda da ziyaretçilerine konforlu bir tatil vadediyor.

Issız bir bölge olmasına karşın turistler tarafından oldukça rağbet gören bölgedeki çamur havuzları, ülkenin en popüler aktivitelerinden birini oluşturuyor. Yürüyüş yolları ve parkur gibi doğanın tadına varılabilecek aktiviteler de oldukça popüler.

Kaynak: Tatil Sepeti