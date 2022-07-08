Nallıhan’ın hayran bırakan güzelliği: Uyuzsuyu Şelalesi

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan ve suyunun şifalı olduğuna inanılan Uyuzsuyu Şelalesi eşsiz manzarasıyla görenleri hayran bırakıyor.

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Ankara’nın Sarıçalı Milli Parkı içindeki Uyuzsuyu Şelalesi Nallıhan’ın Karacasu köyünde buluyor. Doğal güzellikleriyle ziyaretçileri kendine hayran bırakan Uyuzsuyu Şelalesi yemyeşil ormanları ve seyir terasıyla turistlerin ilgisini çekiyor. 50 metre yüksekliğinde ve keyifli bir manzara keyfi sunuyor.

ŞİFALI OLDUĞU SÖYLENİYOR

Uyuzsuyu Şelalesi’nin suyunun halk tarafından şifalı olduğuna inanılıyor. Bölge halkı şelalenin hikayesini şöyle anlatıyor:

“Eskiden koyunlarımız uyuz olduğunda korkudan ne yapacağımızı bilemezdik gitmediğimiz şifacı kalmazdı. En sonunda çareyi bu suyun altında yıkamakta bulduk. Uyuz olan koyunları buraya getirip su içirirdik ardından yıkadıktan sonra koyunlar iyileşirdi. Şelale meşhur olup herkes tarafından duyulunca buraya Uyuzsuyu Şelalesi denmeye başlandı.”

Uyuzsuyu Şelalesi’nin suyu her yıl 21 Mart’ta akmaya başlıyor. 50 metre yükseklikten aşağı dökülen suyun sıcaklığı ise kuruyana kadar 36 derece olarak kalıyor. Ağustos-eylül aylarında da şelale kuruyor.

700 YILLIK ANIT AĞAÇLARININ MERKEZİ

Uyuzsuyu Şelalesi bulunduğu coğrafi alan sebebiyle de şelale alanında bulunan pek çok asırlık ağaca ev sahipliği yapıyor. Koruma altına alınmış yaşı 700 yılı geçen anıt ağaçlarının da olduğu bölge bu yönü ile de dikkat çekmekte. (İHA)