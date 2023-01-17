Namibya’nın renkli çölü turistlerin gözdesi

Afrika kıtasının Atlantik Okyanusu kıyısındaki 2,5 milyon nüfuslu ülkesi Namibya, çöl turizminde önemli gelir elde ediyor.

Sozcu.com.tr

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Atlantik kıyısı boyunca uzanan Namib Çölü’nden adını alan ülkenin uçsuz bucaksız kızıl çölleri 50 bin km2’den fazla bir alanı kaplıyor.

Bu çöller arasında görsel olarak en etkileyici olanı, çok sayıda kum tepesi bulunan Sossusvlei.

Bazıları 300 metrenin üzerine çıkan bu tepeler, güneşin geldiği saate göre kızıldan pembeye, turuncudan mora farklı renkler alıyor.

Bölgedeki Dead Vlei ise binlerce yıl önce kurumuş ağaçların olduğu yer. Çöl ve kurumuş ağaçların birlikteliğinden ortaya çıkan bu eşsiz manzara, başta fotoğraf tutkunları olmak üzere çok sayıda turisti bölgeye çekiyor.





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