Ne Norveç ne İsveç, burası Sivas

Ne Norveç ne İsveç, burası Sivas

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde, Norveç ve İsveç'te bulunan dağ evlerini andıran bungalov evler corona virüsüne karşı koruyacak.

Sivas şehir merkezine 58 kilometre uzaklıkta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi kar yağışıyla beyaza büründü. 10 santim kar kalınlığının olduğu kayak merkezinde sezon hazırlıkları da başladı. Kayak merkezinde tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce insanın ölümüne yol açan Covid-19 salgınına yönelik tedbirler alındı.

Sivas Valiliği’nin destekleri ile kayak merkezine 10 adet bungalov tarzı evler inşa edildi. Dağın yapısına uygun olarak tasarlanan evler, bir ailenin rahatça barınabileceği şekilde yapıldı. Tamamen ahşaptan yapılan bungalov tarzı evler tamamlandığında kayak severlerin sosyal mesafelerini sağlamış olacak.

Norveç ve İsveç’te bulunan dağ evlerini andıran bungalov tarzı evler vatandaşlar tarafından da ilgi çekiyor.

Hedeflenen 200 bungalov evin tamamlanmasının ardından Yıldız Dağı adeta bir kış köyünü andıracak. (İHA)