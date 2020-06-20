Nefes kesen asansörler

Mersin’deki Cennet Mağarası’na inen asansör tartışması devam ederken, dünyanın dört bir yanındaki ilginç asansörler mimarileriyle hayrete düşürdü. İŞTE EŞİ BENZERİ OLMAYAN 6 ASANSÖR...

1 – ÇİN Bailong

Sarp bir yamaca kurulmuş asansör 300 metre yükseğe çıkıyor ve dünyanın en yüksek dış mekan asansörlerinden biri. Camdan yapılmış asansör iki dakikada varış noktasına ulaşıyor. Çift katlı asansörde tek seferde toplam 50 kişi taşınabiliyor.

2 – İSVİÇRE Hammetschwand

153 metre yüksekliğiyle Avrupa'nın en yüksek asansörü. 48 saniyede Hammetschwand'ın zirvesine ulaşıyor.

3 – TAYVAN Taipei

Bu asansör saatte 65 km. hızla gidiyor. Binanın 89. katındaki seyir terasına sadece 37 saniyede ulaşıyor.

4 – ABD Gateway Arch

Evet bu ilginç yapı bir asansör. Yatay uzanımlı bir kabinle binanın bir ucundan bir ucuna gidiliyor.

5 – İSVEÇ SkyView

Stockholm'ün Ericcson Globe Binası'nın çapı 100 metre. Küre şeklindeki asansör 130 metreye çıkıyor.

6 – İNGİLTERE Southside

Southside AVM asansörlerinde zemin yok. Kapı açıldığında binmek isteyenlerin ödü kopuyor.