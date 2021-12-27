Nemrut Dağı buz tuttu! Turistlerin çıkmasına izin verilmiyor

UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan 2 bin 206 metre yükseklikteki Nemrut Dağı'ndaki heykeller soğuk hava nedeniyle buz tuttu. Görevliler turistlerin zirveye çıkmasına izin vermiyor.

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Bir haftadan beri etkili olan soğuk hava kar altındaki Nemrut Dağı’nda etkisini daha fazla gösterdi.

Adıyaman kent merkezinde hava sıcaklığının eksi 6 dereceye kadar düştüğü Nemrut Dağı zirvesinde sıcaklığın eksi 15 dereceye kadar düştüğü belirtiliyor.

Zirvedeki heykellerin ve zirveye giden yol üzerindeki direkler tipi nedeniyle buz tuttu ve ilginç görüntüler ortaya çıktı. Kar yağışı ve tipi nedeniyle Nemrut Dağı yolu kapandı.

Kar kalınlığının yer yer 40 santimetreye ulaştığı öğrenilirken, Nemrut Dağı zirvesinde görev yapan görevliler aşağı indi.

Zirveden 4 kilometre aşağıda bekleyen görevliler turistlerin zirveye çıkmasına izin vermiyor. (İHA)

