Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğruyor

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan, güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak nitelendirilen Nemrut Dağı ziyaretçi akınına uğruyor.

Sozcu.com.tr

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Nemrut Dağı Ören Yeri, Pütürge’nin Büyüköz köyü ile Adıyaman’ın Kâhta İlçesi sınırları içerisinde yer alıyor.

Kommagene Kralı I. Antiochos’un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için 2 bin 150 metre yüksekliğindeki Nemrut Dağı’nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik Dönem’in en görkemli kalıntılarından birisi olarak gösteriliyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde yer alan, güneşin doğuşu ve batışının dünyada en güzel izlendiği yer olarak nitelendirilen Nemrut Dağı’ndaki anıtsal heykeller doğu, batı ve kuzey teraslarına yayılmış.

İyi korunmuş durumdaki dev heykeller kireçtaşı bloklarından yapılmış olup, 8-10 metre yükseklikte.

Dağın zirvesinde yer alan ve tarihe ışık tutan bu eserlerin nasıl yapıldıklarına ilişkin bilgiler günümüzde gizemini korumaya devam ediyor.

Nemrut Dağı’nın doruğu yerleşme yeri değil, Antiochos’un tümülüsü ve kutsal alanları içeriyor. Tümülüs, Fırat Nehri geçitlerine ve ovalarına hâkim bir noktada.

Kralın kemiklerinin ya da küllerinin ana kayaya oyulmuş odaya konulduğu 50 metre yüksekliğinde ve 150 metre çapındaki tümülüs, küçük kaya parçalarıyla örtülerek koruma altına alınmış.

Her ne kadar yazıtlarda kralın mezarının burada olduğu belirtiliyorsa da bugüne kadar keşfedilememiş.

Doğu ve batı teraslarında, Antiochos ile tanrı ve tanrıça heykellerinin yanı sıra aslan ve kartal heykelleri bulunuyor. Batı terasında eşsiz bir aslanlı horoskop yer alıyo

r. Heykeller Helenistik, Pers sanatı ve Kommagene Ülkesi özgün sanatı harmanlanarak yontulmuş. Bu anlamda Nemrut Dağı’na batı ve doğu uygarlıklarının köprüsü denebilir.

(Fotoğraflar: Cumhur Yetmez / DepoPhotos)