Nemrut Krater Gölü’nde sonbahar güzelliği

Bitlis'teki Nemrut Krater Gölü sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Yeşil, sarı ve kahverenginin her tonunu görmek mümkün. Nemrut Gölü ve çevresinde ziyaretçiler, eşsiz manzaranın tadını çıkarıyor.

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Pastel renklerin ağır bastığı Nemrut’a gelenler doğa harikası karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, çektikleri fotoğraflarla anı kayıt altına alıyor.

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) Projesi kapsamında Mükemmeliyet Ödülü alan 2 bin 250 rakımlı Nemrut Krater Gölü, sonbahar manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor.

Sarı ve kızıl tonların birçok rengini içinde barındıran Nemrut Kalderası’nın ve içinde bulunan gölleri kuşbakışı izlemek için yüksek tepelere çıkan vatandaşlar, hem manzara izlemenin keyfini çıkarıyor hem de birbirinden güzel fotoğraflar çekiyor.

Ailesi ile birlikte Nemrut’a gidenAli Çevik, “Bu mevsimde Nemrutu gezmeye geldik. Renkler çok güzel, doğa çok güzel. Sarıdan maviye, yeşile çok güzel renkler var burada” dedi. (İHA)