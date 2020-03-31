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Nemrut´a ziyaretçi yasağı 1 ay uzatıldı
Nemrut´a ziyaretçi yasağı 1 ay uzatıldı
Adıyaman´ın Kahta ilçesindeki Nemrut Dağı´na, corona virüsü salgını nedeniyle 12 Mart- 1 Nisan tarihleri arasında getirilen ziyaretçi yasağı, Nisan ayı sonuna kadar uzatıldı.
Seyahat 31 Mart 2020 - 14:33

Corona virüsü tedbirleri kapsamında, 12 Mart- 1 Nisan 2020 tarihleri arasında müze ve ören yerleri ziyarete kapatıldı. Bu kapsamda aynı tarihler arasında Nemrut Dağı’na girişler de yasaklandı. Alınan ziyaretçi yasağının uzatılmasıyla birlikte Nemrut Dağı da Nisan ayı sonuna kadar turizme kapalı kalacak.

Foto: Shutterstock

Nemrut Dağı’nın yanı sıra ilçedeki önemli turizm yerlerinden Karakuş Tümülüs´ü, Tarihi Cendere Köprüsü ve Arsemia Ören yeri de turistlere kapılarını kapalı tutuyor.  DHA

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