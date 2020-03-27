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Nostaljik tramvay boş kaldı
Nostaljik tramvay boş kaldı
İstiklal Caddesi'nde bulunan ve zaman zaman insanların binmekte güçlük çektiği tarihi nostaljik tramvay corona virüsü salgını nedeniyle boş kaldı.
Seyahat 27 Mart 2020 - 10:19

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) hayatın her alanını etkiledi. İstanbul'un tarih kokan semtleri, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği tarihi mekanlar corona virüsü nedeniyle boş kaldı.

Foto: İHA

Corona virüsü, İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı arasında sefer yapan nostaljik tramvayı da vurdu. Virüs öncesinde insanların binmekte güçlük çektiği hatta çocukların kapılarından sarkarak tehlikeli bir yolculuk yaptığı nostaljik tramvay bugünlerde sadece birkaç yolcuyla sefer yapıyor.

Foto: Shutterstock

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