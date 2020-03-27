Nostaljik tramvay boş kaldı

Dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne sebep olan yeni tip corona virüsü (Covid-19) hayatın her alanını etkiledi. İstanbul'un tarih kokan semtleri, yerli ve yabancı turistlerin akın ettiği tarihi mekanlar corona virüsü nedeniyle boş kaldı.

Corona virüsü, İstiklal Caddesi ile Taksim Meydanı arasında sefer yapan nostaljik tramvayı da vurdu. Virüs öncesinde insanların binmekte güçlük çektiği hatta çocukların kapılarından sarkarak tehlikeli bir yolculuk yaptığı nostaljik tramvay bugünlerde sadece birkaç yolcuyla sefer yapıyor.