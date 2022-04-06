Nüzhetiye Şelalesi fotoğraf tutkunlarını bekliyor

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde doğal güzelliğiyle büyüleyen Nüzhetiye Şelalesi, doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından keşfedilmeyi bekliyor.

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Gölcük ilçesine bağlı Nüzhetiye köyünde bulunan şelale, zengin bitki çeşitliliğiyle eşsiz güzellikler sunuyor.

Nüzhetiye Şelalesi, doğa aktivitesi yapabilme imkanı da sağlıyor. Yürüyüşlerine Nüzhetiye köyünden başlayan doğaseverler, kısa ama zorlu olan 5 kilometrelik yürüyüş parkurunu geçtikten sonra şelaleye ulaşıyor.

“BURASI KOCAELİ İÇİN VAZGEÇİLMEZ BİR YER”

Nüzhetiye köyünde yaşayan Murat Aka, “Nüzhetiye Şelalesi ismini bulunduğu köyden alıyor. Yazın çok fazla kişi burayı tercih ediyor ve burada yürüyüş yapıyor. Dere kenarında kamp yerleri de var. Burası Karadeniz iklimi ve Samanlı Dağları’nın olduğu bir bölgede olduğu için yazın serin gün geçirmek isteyenlerin tercih ettiği bir alan. Yurt içi ve yurt dışından çok fazla doğasever buraya akın ediyor. Burası Kocaeli için vazgeçilmez bir yer. Ağaçlık ve serin bir bölge olduğu için insanlar burayı tercih ediyor” dedi. (İHA)