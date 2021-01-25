Ocak ayında Akdamar

Van’ın önemli turizm merkezleri arasında yerini alan ve her mevsim gelen konuklarına farklı güzellikler sunan Akdamar Adası, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü.

Kar yağışının ardından beyaz örtüyle bezenen ada, yaz aylarında olduğu gibi kış mevsiminde de ziyaretçilerini büyülüyor. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan Akdamar Adası’nın beyaza bürünmüş hali, Van Gölü’nün turkuaz mavisiyle birleşince ortaya seyrine doyumsuz manzaralar çıktı.



Ayhan Kayuk isimli vatandaş ise ilk defa kış mevsiminde Akdamar Adası'nı görme fırsatı bulduğunu dile getirerek, “Burada çok güzel çalışmalar yapılmış, sahiplenmişiz. Farklı kültürlere saygı duyduğumuzu görüyorum buradaHiçbir ayırım gözetmeden, kültürlere sahip çıkılması gerektiğini düşünenlerdenim” dedi. İHA