Ölen şehir Civita Di Bagnoregio

Şehre bu ünvanı veren ise, kurulduğu tepenin erozyonla her geçen gün yok olması.

Kralın Banyosu anlamına gelen bu orta çağ şehri, Etrüskler tarafından yaklaşık 2500 yıl önce kurulmuş.

Köy, erozyon nedeniyle dış dünyadan izole olmuş.

Bu nedenle sadece bir köprü vasıtasıyla ve yaya olarak köye ulaşmak mümkün.

Erozyon nedeniyle köyde yaşayanlar köyden ayrılmışlar.

Şehirde, Etrüsk ve Roma İmparatorluğu zamanlarında, akarsu ve yağmur sularının tahliyesi için kanallar varmış, erozyon sorununa böyle çözüm bulmuşlar.

Ancak modern zamanların başlamasıyla birlikte umursamazlığın artması, rüzgarın gücüne karşı köyün direncini kırmış.

Köy, günümüzde İtalya’nın turistik yerlerinden biri.

