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Ölen şehir Civita Di Bagnoregio
Ölen şehir Civita Di Bagnoregio
Civita di Bagnoregio, İtalya'nın ''ölen şehri'' olarak adlandırılıyor.
Seyahat 31 Ekim 2019 - 13:38

Şehre bu ünvanı veren ise, kurulduğu tepenin erozyonla her geçen gün yok olması.
i2Kralın Banyosu anlamına gelen bu orta çağ şehri, Etrüskler tarafından yaklaşık 2500 yıl önce kurulmuş.
i3Köy, erozyon nedeniyle dış dünyadan izole olmuş.
i4Bu nedenle sadece bir köprü vasıtasıyla ve yaya olarak köye ulaşmak mümkün.
i5Erozyon nedeniyle köyde yaşayanlar köyden ayrılmışlar.
i6Şehirde, Etrüsk ve Roma İmparatorluğu zamanlarında, akarsu ve yağmur sularının tahliyesi için kanallar varmış, erozyon sorununa böyle çözüm bulmuşlar.
i7Ancak modern zamanların başlamasıyla birlikte umursamazlığın artması, rüzgarın gücüne karşı köyün direncini kırmış.
i8Köy, günümüzde İtalya’nın turistik yerlerinden biri.
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Son güncelleme: 14:24 - 31.10.2019
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