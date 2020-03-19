Online gezebileceğiniz, dünyanın birinci sınıf müzeleri

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan corona virüsü salgını yayılmaya devam ederken, ülkeler önlem olarak karantina uygulamasına ve yurt dışı seyahatleri kısıtlamaya başladı. Dünyanın her yerinden pek çok müze ise, bu süreçte evlerine kapanmak durumunda kalan insanlar için online turlarını ücretsiz düzenliyor. İşte evinizden çıkmadan gezebileceğiniz müzelerden bazıları...

1. THE LOUVRE



Louvre Müzesi dünyanın en büyük sanat müzelerinden biri olmasının yanı sıra, Paris’in de en ikonik tarihi merkezlerinden biri olma özelliğini taşıyor. Müze, içinde antik Mısır yapıtları ve Michelangelo’nun eserleri gibi en önemli ve popüler sergilerin yer aldığı bölümleri sanal olarak gezebilme imkanı sunuyor.

2. THE SOLOMON R. GUGGENHEIM MUSEUM



Frank Lloyd Wright’ın tasarımı olan Guggenheim Müzesi binası, mimarisiyle de dikkat çekiyor. Değeri ölçülemeyecek çok sayıda esere ev sahipliğe yapan müzede Franz Marc, Piet Mondrian, Pablo Picasso ve Jeff Koons gibi sanatçıların ölümsüz yapıtlarını görebilirsiniz.

3. THE NATIONAL GALLERY OF ART



1937’de kurulan Ulusal Sanat Müzesi, halka açık olmasına rağmen Washington’a gitme imkanı olmayanlar için sanal turlar düzenliyor. Güncel sergilerin dışında, video ve ses kayıtlarını dinleyebilir, daha önce verilmiş konferans ve dersleri online dinleyebilirsiniz.

4. THE BRITISH MUSEUM

Toplamda 8 milyondan fazla objenin yer aldığı bir koleksiyona sahip olan müze, bazı parçaları online görebilme imkanı sağlıyor. Müze aynı zamanda Google Kültürel Enstitüsü’yle yaptığı işbirliği ile sanal turlar düzenliyor.

5. SMITHSONIAN NATIONAL MUSEUM OF NATURAL HISTORY

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzelerinden biri olan Ulusal Tarih Müzesi, içinde bulunan tüm alanları kapsayan turlar veriyor. İzleyicilerin 360 derecelik açıyla oda oda gezebildiği sergi alanlarının içinde eski zamanlarda yaşamış memeli hayvanların, böceklerin ve dinozorların bulunduğu bölümler de yer alıyor.

6. THE METROPOLITAN MUSEUM OF ART

New York’ta yer alan MET, 2 milyondan fazla sanat eserine ev sahipliği yapıyor. Müzenin web sitesi, aralarında Vincent Van Gogh, Jackson Pollock ve Giotto di Bondone gibi sanatçıların eserlerinin de bulunduğu koleksiyonlara online ulaşım sağlıyor.

7. THE DALI THEATRE-MUSEUM

İspanya’nın Katalonya bölgesinde bulunan müze, tamamen Salvador Dali’nin eserlerini barındırıyor. Dali’nin hayatını ve kariyerini anlatan pek çok sergi ve odanın yer aldığı müze, aynı zamanda sanatçının mezarını da içeriyor.

8. NASA

NASA, Virginia’da bulunan Langley Araştırma Merkezi ve Ohio’daki Glenn Araştırma Merkezi’ne ücretsiz sanal turlar düzenliyor. Ayrıca Houston Uzay Merkezi’nin uygulamasıyla sanal turlar, artırılmış gerçeklik deneyimleri, uzayın keşfi ile ilgili video ve ses kayıtlarına da ulaşmak mümkün.

9. THE VATICAN MUSEUMS

Vatikan Müzeleri, Papaların yüzlerce yıldır biriktirdiği heykel ve sanat eserlerinin bulunduğu oldukça önemli ve büyük bir koleksiyona sahip. Sistine Chapel’deki Michelangelo’nun tavanının da olduğu bir çok ikonik sergiyi sanal olarak turlayabilirsiniz.

10. THE NATIONAL WOMEN'S HISTORY MUSEUM

Virginia’da bulunan Ulusal Kadın Tarih Müzesi, kadınları eğitmek, ilham vermek, güçlendirmek ve geleceklerini şekillendirmeyi misyon edinmiş bir müze. Sanal turlarla sergileri gezebilir, ilham veren tarihi kadın hikayelerini dinleyebilirsiniz.