Oraya küçük Belçika diyorlar… Kışın nüfusu 20 bin, yazın 10 katına çıkıyor!

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesinde önceki yıllarda olduğu gibi yaz döneminin gelmesi ile nüfus yoğunluğu yaşanmaya başlandı. lçenin yurt dışındaki nüfus oranı 350 bin olarak bilinirken bunlardan 150 bini ise Belçika’da yaşıyor.

Yaz tatilini geçirmek için Emirdağ’a giden gurbetçiler ile 20 bin olan ilçe nüfusu 10 kat artarak 200 binlere kadar çıkıyor. Memleketlerine gelmenin mutluluğunu yaşayan gurbetçiler çarşı ve pazarda büyük yoğunluk oluşturuyor.

Gurbetçi Sezer Cüneyt, geçen yıl pandemiden dolayı gelemediğini bu yıl ise 1 aylık iznini geçirmek için Emirdağ’a gittiğini söyledi. Cüneyt ilçede tek şikayetçi oldukları konunun ise trafik yoğunluğu olduğunu dile getirdi.

Mustafa Yalbı isimli gurbetçi de ailelerini ziyaret ettikleri için çok mutlu olduklarını dile getirdi.

İlçede uzun yıllardır esnaflık yapan Süleyman Kocabıçak, “Bu sene gurbetçilerimiz biraz erken geldi. Gurbetçiler geçen sene gelemedi bu yüzden bu sene biraz erken geldi. Gurbetçilerin gelmesi ile satışlarımız yüzde 200 arttı. Gurbetçiler sayesinde çarşı esnafının işleri açıldı, ekonomiye ve bizlere katkıları büyük” diye konuştu. (İHA)

