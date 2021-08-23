Ordu’nun kuş cenneti: Hoynat Adası

Türkiye'de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu'nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası gün geçtikçe daha çok dikkat çekiyor.

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Türkiye’de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptıkları iki yerden birisi olduğunu bilinen Ordu’nun Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası’nda 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı biliniyor.

Doğal yaşamın korunması için girişlerin yasak olduğu ancak kıyıya yakın olması sayesinde kumsaldan ve yol kenarından izlenebilen ada, turistlerin gezi rehberinde yer alıyor.

Bölgede yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmaları da Hoynat Adası’nın cazibesini arttırdı.

‘Kuş Cenneti’ olarak da bilinen Hoynat Adası karşısına ziyaretçiler için otopark ve seyir noktası oluşturmak amacıyla hayata geçirilen peyzaj projesi sonrası, atıl durumda olan seyir alanını kullanılabilir hale getirildi.

Sivas’tan Hoynat Adası’na giden Bahri Muhit, “Burası çok güzel, deniz kenarı ve yeşillik. İnsanlar buraya fotoğraf çektirmek için geliyor. Herkese tavsiye ederim” dedi.

Hoynat Adası’nın görülmesi gereken yerlerden birisi olduğuna değinen Mehmet Muhit de “Doğal güzelliklerin ve değerlerin korunmasını önemli buluyorum. Karadeniz'de çok güzel bilinmeyen yerler var. Herkes Ege ve Akdeniz’ea gidiyor ama yeşillik ortamında Karadeniz ön planda, herkesin buraları dolaşması lazım” diye konuştu.

Temiz hava almak ve dolaşmak için Hoynat Adası’na gittiğini söyleyen Taha Varol ise “Ordu’nun sakin şehir unvanına sahip Perşembe ilçesindeki Hoynat Adası, değerli karabatakların yuvasının da olduğu bir yer. Belediyemiz burayı değerlendirdi ve çok güzel oldu” ifadelerini kullandı. (İHA)