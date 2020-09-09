Ordu’nun kuş cenneti: Hoynat Adası

Türkiye’de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptığı iki bölgeden biri olan ve çift gümüş martıların yaşadığı Ordu'nun Perşembe ilçesindeki ‘Hoynat Adası’ her geçen gün daha çok dikkat çekiyor.

Türkiye’de tepeli karabatak kuşlarının yuva yaptıkları iki yerden birisi olduğunu bilinen Hoynat Adası’nda, 90 çift tepeli karabatak ile 250 çift gümüş martının yaşadığı tespit edildi.

Kuşların yaşam alanı olduğu için girişlerin yasak olduğu ada, kuş gözlemciliği açısından da önem teşkil ediyor.

Adanın geçmişte, denizciler tarafından depo ve sığınak olarak kullanıldığı biliniyor ve ‘Önemli Kuş Alanı’ seçildiği için, burası kuşların doğal yaşam alanı olarak bırakılmış.

SEYİR TERASI VE DÜRBÜNLERLE KUŞ GÖZLEMİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Perşembe Belediyesi tarafından yapılan çevre düzenlemeleri ve güzelleştirme çalışmalarının ardından ilginin daha da arttığı bölge, her gün daha fazla ziyaretçiyi ağırlıyor.

Zemini doğal taşlarla kaplanarak oluşturulan seyir terasına yerleştirilen seyir dürbünleri de, ziyaretçilerin kuş gözlemi yapmasına olanak sağlıyor. İHA