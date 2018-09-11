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Ören yerlerine girişlere zam geldi
Ören yerlerine girişlere zam geldi
Türkiye'deki ören yerlerinin giriş ücretlerine zam geldi.
Seyahat 11 Eylül 2018 - 10:23

En gözde turistik yerlerden Denizli’deki Pamukkale’ye giriş ücreti 35 TL’den 50 TL’ye çıkarıldı. Böylece, Pamukkale’ye yüzde 43 zam gelmiş oldu.

p2Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze ve ören yerlerini işleten TÜRSAB'a gönderilen yazıda giriş ücretlerine 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olarak zam yapıldığı bildirildi.

p3Öte yandan, yine Denizli’de Laodikya antik kentine giriş ücreti de yüzde 50'lik zamla 10 liradan 15 liraya yükseltildi. Zamlı giriş tarifesinin 1 Ekim 2018 gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

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