Ören yerlerine girişlere zam geldi

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En gözde turistik yerlerden Denizli’deki Pamukkale’ye giriş ücreti 35 TL’den 50 TL’ye çıkarıldı. Böylece, Pamukkale’ye yüzde 43 zam gelmiş oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından müze ve ören yerlerini işleten TÜRSAB'a gönderilen yazıda giriş ücretlerine 1 Ekim 2018 tarihinden geçerli olarak zam yapıldığı bildirildi.

Öte yandan, yine Denizli’de Laodikya antik kentine giriş ücreti de yüzde 50'lik zamla 10 liradan 15 liraya yükseltildi. Zamlı giriş tarifesinin 1 Ekim 2018 gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.