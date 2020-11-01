Ormanın içinde 5 yıldızlı kamp

Dünyaya kabus gibi çöken coronavirüs yaşam şeklimizi tamamen değiştirdi. Virüs tehdidiyle herkes kalabalıktan uzaklaştı. İzolasyon öncelik oldu. Tabii bu tatil anlayışımızı da farklılaştırdı. Doğala, doğaya doğru bir kaçış başladı. 5 yıldızlı otel konforunda doğayla iç içe bir tatil isteyenlerin gözdesi olan ‘glamping'lere yani lüks kamplara rağbet arttı.

Karadeniz'in mavisi ile Istranca Dağları'nın yeşilinin birleştiği nokta olan İğneada, Türkiye'nin en büyük glamping tesisi Longosphere ev sahipliği yapıyor. 24 Temmuz'da kapılarını açan tesis, Longoz Ormanları'nın yanı başında 270 dönümlük orman arazisine kurulu. Zamanın durduğu Longosphere'de toplam 104 çadır var. Çadırlar otel odası konforunda. Yurt dışından getirilen su geçirmez kumaşlar, ahşap gövdelere monte edilmiş. Ortaya doğayla uyumlu ‘Sincap' ve ‘Kaplumbağa' çadırları çıkmış. Ormanın içerisinde yer alan çadırlar için hiçbir ağaca da zarar verilmemiş. Çadırdan çıktığınız gibi ciğerleriniz temiz havayla doluyor. Food&Wood Restoran'da çoğunluğu yöresel lezzetlerle yapılan yemekleri yedikten sonra macera sevenleri birçok aktivite bekliyor. Longosphere'de coronavirüs tedbirleri harfiyen işliyor.

YÜRÜYÜŞ YA DA BİSİKLET TURU

472 farklı bitki türü ile geyik, karaca ve yaban domuzu gibi birçok canlıya ev sahipliği yapan Longoz Ormanı'nda doğa yürüyüşü ya da bisiklet turu yapıyorsunuz. 3 aşamalı Macera Parkı ve Mert Gölü'nde gün doğarken ya da gün batımında kano turu… Mekanda ağaçların arasına konumlandırılmış tuzlu su arıtmalı havuzu ise Avrupa'nın en büyüklerinden biri. Havuzda yüzmeyi sevmeyenler, tesise 10 dakika mesafedeki İğneada Sahili'nde de Karadeniz'in serin suyunun tadını çıkarabilir. Her akşam saat 7'den sonra ise ‘Ying Yang Meydanı'nda kamp ateşi yükseliyor. Kamp sakinleri burada sosyalleşip yanan ateşin etrafında çalan şarkılara eşlik ediyor.

ANNE ELİ LEZZETLERİ

İstanbul'a 3.5 saat uzaklıktaki tesise günübirlik ziyaret de mümkün. Dumansız mangal alanında piknik imkanı sunulmuş. Kasaba Sokağı'ndaki markette Trakya'nın anne eli değmiş lezzetleri satışa sunulmuş. Poyralı pekmezinden bölgeye özgü peynire, üzüm sırası Hardaliye'den tarhanaya pek çok ürünün tadına bakabilirsiniz. İğneada'yı glamping'in merkezi yapmak Yiğit Küçükkınay en büyük hayali. Longosphere Glamping CEO'su ve Genel Müdürü olan Küçükkınay aslen Kırklareli Demirköylü. 33 yaşındaki Yiğit bey, sırt çantasıyla dünyayı gezmiş. Doğa sporları hayranı. 50'yi aşkın ülke gördükten sonra memleketine Longosphere'i yapmak için kolları sıvamış. 5 yıllık hayali bu sene gerçeğe dönüşmüş. Açılalı 3 ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen tesise ilgi büyük. Gördükleri ilgiden memnun kaldıklarını belirten Yiğit Bey, kışın da kaplumbağa çadırlarında hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.