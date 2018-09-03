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Ormanın içindeki 33 asırlık tarih
Ormanın içindeki 33 asırlık tarih
İzmir'in Kemalpaşa ilçesini Torbalı'ya bağlayan Karabel Geçidi'nin kuzey girişinde, karayolunun sol yanında yükselen ormanlık alandaki ağaçların arasında bulunan büyük bir kayanın üzerinde, yaklaşık 2,5 metreye 1,5 metre boyutlarında, sol elinde bir mızrak sağ elinde bir yay tutan erkek kabartaması bulunuyor.
Seyahat 3 Eylül 2018 - 13:59

Figürün başı ile mızrağı arasındaki alanda 3 satırlık oldukça aşınmış ve güçlükle görülebilen Luvice bir yazıt bulunuyor.

o2Kabartmanın yaklaşık 33 asır önce yapıldığı sanılıyor.

o3Kabartmaya birkaç yıl önce asit atıldığı, ardından üzerinde bulunduğu kaya blokunun boydan boya asitle yıkandığı belirtildi.

o4Ayrıca dinamit yerleştirmek için yapıldığı sanılan, keskiyle 10 santimetrelik delik açıldığı kaydedildi.

o5Bütün bu yapılanlar yüzünden yazılar ve detaylar kayboldu.

DHA

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Son güncelleme: 14:00 - 03.09.2018
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