Ormanın içindeki 33 asırlık tarih
Figürün başı ile mızrağı arasındaki alanda 3 satırlık oldukça aşınmış ve güçlükle görülebilen Luvice bir yazıt bulunuyor.
Kabartmanın yaklaşık 33 asır önce yapıldığı sanılıyor.
Kabartmaya birkaç yıl önce asit atıldığı, ardından üzerinde bulunduğu kaya blokunun boydan boya asitle yıkandığı belirtildi.
Ayrıca dinamit yerleştirmek için yapıldığı sanılan, keskiyle 10 santimetrelik delik açıldığı kaydedildi.
Bütün bu yapılanlar yüzünden yazılar ve detaylar kayboldu.
DHA