Orta Çağ Avrupa tarihine ışık tutan efsanevi şehirler

Avrupa’da geçmişten günümüze kadar mükemmel bir şekilde korunmuş olan ve Orta Çağ Avrupası’nın tarihine ışık tutan birçok şehir var. Bu şehirlerin sokaklarında yürürken kendinizi bir masalın içinde gibi hissedebilir, şehrin her noktasına hayran kalabilirsiniz.

Tuna Nehri'nin Kıyısında Bir Şehir: Regensburg

Almanya'nın Bavyera bölgesinde bulunan Regensburg, ülkede bulunan en iyi korunmuş Orta Çağ şehri. Danube Nehri'nin kıyısında, harika bir manzaraya sahip olan şehir, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirasları Listesi'nde. Regensburg'a en yakın havalimanı Münih'te yer alıyor ve Münih'ten bu güzel şehre kolayca ulaşılabiliyor.

Çok zengin bir tarihe sahip olan Regensburg'da gotik mimari tarzı ile yapılmış Regensburg Katedrali'ni, nehrin üzerindeki Stone Bridge'i, klasik Orta Çağ evlerini ve müzeleri mutlaka görmelisiniz. Regensburg seyahatinizde ara sokaklarda gizlenmiş kafelerde yerel tatları deneyebilir, küçük butiklerden hediyelik eşya alabilirsiniz.

Masmavi Denizi ve Zengin Tarihi ile Dubrovnik

Adriyatik Denizi'nin kıyısında, Hırvatistan'ın güneyinde bulunan Dubrovnik; Orta Çağ'dan kalma eserler ile desteklenen harika bir manzaraya sahip. Mavinin en güzel tonlarını görebileceğiniz, surlarla çevrili bir şehir olan Dubrovnik, Ragusa olarak da biliniyor. Sponza Sarayı, Franciscan Manastırı, Dubrovnik Katedrali gibi birçok esere ev sahipliği yapan Dubrovnik eski şehir merkezi de UNESCO tarafından korunuyor.

Dubrovnik'te bir havalimanı bulunuyor, ancak Dubrovnik'e Zagreb gibi büyük şehirlerden otobüsle ya da gemi ile varmanız da mümkün. Franciscan Manastırı'nın yakınında bulunan bir eczane, dünyanın en eski eczanelerinden biri olma özelliğini taşıyor. Bu eczaneye uğrarsanız, hala eski tarifler ile yapılan kremleri deneyebilirsiniz. Aynı zamanda Dubrovnik'te yazın yapabileceğiniz birçok spor aktivitesi de var.

Güneşin En Güzel Battığı Şehirlerden Biri Prag

Çek Cumhuriyeti'nin başkenti Prag, uzun süre Bohemya'nın da başkentliğini yapmış bir şehir. Prag, her noktasında Orta Çağ'dan izler görebileceğiniz ve sanki zaman yolculuğu yapıyormuşsunuz hissine kapılabileceğiniz bir şehir. Şehrin tüm merkezini yürüyerek gezebilir ve her yeri keşfedebilirsiniz. Charles Köprüsü, Strahov Manastırı, Prag Kalesi ve tabii ki Orta Çağ döneminde yapılmış olan ve hala çalışan Astronomik Saat kesinlikle görülmesi gereken noktalar.

Kafka Müzesi, Mucha Müzesi, Yahudi Müzesi gibi birbirinden ilginç müzelerin de bulunduğu Prag'da gezilecek yerler saymakla bitmez. Bu güzel şehre gitmişken, Çeklerin ünlü tavuk yemeklerini denemeyi unutmayın. Ayrıca Prag'da mutlaka Bohemya kristali satan mağazaları gezmeli, Prag'ın çok çeşitli çaylarından denemeli ve özellikle Karlovy Vary bölgesinde bulunan “Spa Wafer” yani kağıt helvalarından almalısınız.

Rengarenk Şehir Stockholm



Zengin tarihi ve kültürü ile yüzyıllardır çok önemli bir yere sahip olan ve hala önemini koruyan Stockholm; dar sokakları, mükemmel bir şekilde korunmuş mimarisi ve yemyeşil manzarası ile dikkat çekiyor. Uçak veya tren ile kolayca ulaşılabilen bir şehir olan Stockholm'de her yere bisiklet ile gitmek mümkün. Orta Çağ'dan kalan birçok kiliseye ev sahipliği yapan şehirde gezebileceğiniz birçok müze ve sanat galerisi de var.

Stockholm'un merkezi olan “Gamla Stan” bölgesini gezerken her yerde eski medeniyetlerin izlerini görebilir, şehrin tarihini keşfedebilirsiniz. Harika tasarımları ile tanınan İsveç'in başkenti olan Stockholm'de alışveriş yapabileceğiniz harika mağazalar da bulunuyor. Aynı zamanda Stockholm'de İsveçliler için önemli bir gelenek olan “Fika”yı, yani kahve arasını gerçekleştirmek için gidebileceğiniz harika butik kafeler ve pastaneler de yer alıyor.

Kaynak: Tatil Sepeti