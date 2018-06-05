Orta Çağ’ın masalsı dünyasını aralayacağınız destinasyonlar

Modern şehirleri ve yaşayışları bir kenara bırakarak zamanda yolculuğa çıkmak; o çok eski dönemlere ait eserleri yakından görmek, seyahat tutkunları için oldukça heyecan verici bir aktivitedir. Rönesans ve modern zamanlardan önce yaşanmış olan Orta Çağ’ın izlerini taşıyan görkemli kaleler, asillerin günlerini geçirdiği bahçeler ve bir devre tanıklık etmiş mimari yapıtlar günümüze değin uzanır. Parıldayan zırhlar içerisindeki şövalyeler, cadılar, büyücüler ve ejderhalardan oluşan peri masalları dile geldiğinde ise duvarlarla çevrili köyler ve küçük şehirler adeta canlanarak tarihi anlatır. Bu fantastik dünyanın bilinmeyenlerini öğrenmek ve tarihin fısıltılarına kulak vermek istiyorsanız Orta Çağ’ın masalsı dünyasını aralayacağınız destinasyonları seyahat listenize ekleyebilirsiniz.

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Prag, Çek Cumhuriyeti

Orta Çağ'a ait mimari görünümün büyük ölçüde korunduğu Prag, büyülü bir geçmişin kapılarından geçmenize izin verir. Zamanda yüzyıllar öncesine gideceğiniz tarihi dokusu ile o dönemde inşa edilmiş köprüler, kuleler, şatolar ve katedralleri bizzat yakından görebilirsiniz. Etkisinden uzun süre kurtulamayacağınız anlara heybetli Prag Kale'sinde ulaşabilir; ünlü Saint Charles Köprüsü'nde eşsiz bir gezinti yapabilirsiniz.

“Eski Kent Meydanı” olarak anılan tarihi meydanda, 14. yüzyıldan beri Orta Çağ döneminin en güzel örneklerinden biri olarak varlığını sürdürmekte olan Tyn Klisesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Dünyanın çalışır durumdaki en eski saatine Prag Astronomik Saat'ini görerek şahit olabilirsiniz.

Hallstat, Avusturya

Geçmişin izlerinin su yüzeyine yansıdığı bir gölün kıyısında kurulmuş olan Hallstat, pitoresk görüntüsüyle korunmaya devam eden bir Orta Çağ şehridir. Gotik unsurlardan ilham alınarak donatılan “Kemik Evi” ve 7 bin yıl öncesine dayanan tuz madeni ile ünlü tarihi yerde, gizemli bir macera için yollara koyulabilirsiniz.

Antik kelt kültürü ile bir döneme adını veren bu küçük kasabanın sokakları arasında zamanın ötesinde bir gezintiye çıkabilirsiniz. Dünyanın en çok fotoğrafı çekilen mekanlarından biri olan yerleşim merkezindeki dev buz mağaralarını ziyaret edebilir, keşifleriniz sırasında Orta Çağ'a ait fantastik hikayelere kulak misafiri olabilirsiniz.

York, İngiltere

Şehrin duvarları arasında Orta Çağ esintileri eşliğinde yürüyüş yapabileceğiniz York'ta, Avrupa'nın en eski alışveriş mekanı olan Shambles Sokağı bulunur. Antik Çağ'ın son bulması ile başlayan bu yıllarda kasapların dükkanları ile çevrelenmiş olan sokak, dünyaca ünlü film ve kitaplara da konu olmuştur.

Kuzey Avrupa'nın en büyük gotik manastırı olan York Minster'ı ziyaretiniz sırasında, devasa büyüklükteki şehir kapıları eşliğinde “Snickelways” isimli kent merkezine uğrayabilir ve efsanevi Viking'lerin izlerine rastlayabilirsiniz.

Mont Saint Michel, Fransa

Fransa'nın kuzey kıyısında geniş bir kayanın üzerinde bulunan şehir, bu dünyaya ait olmayan; gerçek dışı bir görünüm sergiler. Peri öykülerinden esinlenilmiş bir atmosfer sunan yerleşim yerinin en tepesindeki büyük katedral, sanki etrafını sarmalayan Orta Çağ evleri sayesinde ayakta duruyor gibidir.

Yüzyıllar geçmesine rağmen o dönemin rüzgarını hala duvarlarında taşıyan şehirde, kendinizi el değmemiş bir dünyayı keşfederken bulabilirsiniz. Asırlar boyunca birçok Hristiyan yolcunun bilgi ve deneyim kazanmak amacıyla uğradığı mekan, gecenin ışıkları altında büyüleyici ve fantastik bir panorama sunar. Bir gün Fransa'ya yolunuz düşerse, gecenizi bu Orta Çağ'ın masalsı kapılarını aralayan destinasyonda geçirmek isteyebilirsiniz.