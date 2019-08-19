Uzun yıllar Osmanlı egemenliğinde kalan bu değerli toprakların içinde birçok kutsal mekan yer alıyor. Bu mekanların bazıları üç büyük ilahi din için de büyük önem taşıyor. Orta Doğu coğrafyasının bu kadim bölgesi, büyük dinlerin doğduğu ve yayıldığı alanlarda bulunuyor. Hristiyan inancına göre İsa’nın doğduğu düşünülen Beytüllahim, Yahudiler’in inancına göre kutsal kabul edilen Ağlama Duvarı ve İslam dinine göre kutsal üç bölgeden biri olan Mescid’i Aksa birbirine oldukça yakın konumlarda yer alıyor. Orta Doğu’nun kutsal ziyaret mekanları, dini seyahatleri seven ziyaretçiler tarafından büyük ilgi görüyor.

İslam'ın İlk Kıblesi: Mescid-i Aksa

İsmi, Arapça'da “en uzak” anlamına gelen El-Aksa kelimesinden gelen Mescid-i Aksa, bu ismi Mekke'ye en uzak mescid olmasından dolayı almış. Hicret'in ilk yılında Müslümanlar'ın 16 ay bu bölgeyi kıble olarak kabul etmesi ise bu bölgeyi Müslümanlar için kutsal hale getiriyor. İlk olarak ne zaman yapıldığı bilinmese de hadislere göre Kabe'nin yapılışından 40 yıl sonra yapıldığı tahmin ediliyor. Tavandaki işlemeler ve çiniler zamanla zarar görse de, onarılan kısımlar ile Mescid'i Aksa yüzlerce yıldır yaşamaya devam ediyor.

Kudüs eski şehrinin güneydoğusunda yer alan bu bölgeyi yalnızca Müslümanlar ziyaret edebiliyor. Türk ziyaretçilerin kimliğinde yer alan İslam ibaresi ziyareti kolaylaştırıyor. Bazen ise Fatiha okumanız ya da Kelime-i Şehadet getirmeniz istenebiliyor. İsrail kontrolündeki bölgede bu kontrolü yapanlar ise İsrailli askerler.

Büyük Tapınaktan Kalan: Ağlama Duvarı

Orijinal ismi ile Batı Duvarı, Türkiye'de Ağlama Duvarı olarak biliniyor. Kudüs'ün en önemli noktalarından olan Ağlama Duvarı, Yahudiler için kutsal olan 18 metre uzunluğundaki taşlardan oluşuyor. Bu taşlar Yahudiler'in kutsal kabul ettiği Büyük Tapınak'ın bugüne kalan kısmını oluşturuyor. Yüzyıllar boyunca devlet kurma hayalini yaşayan Yahudiler'in çektiği acıları yansıtan duvar, Ağlama Duvarı adını da buradan alıyor.

Bölgenin ziyaret edildiği bazı dönemlerde insanlar duvara dokunmak için izdiham oluşturabiliyor. Bu tarz durumlar için gelenlerin uzaktan izlemesine yardımcı olan bir özel seyir noktası da bulunuyor. Duvarın hemen alt kısmında yer alan alan ise ibadet edenler için özel olarak ayrılıyor. Yahudiler, birçok farklı devletin egemenliği altında zamanlar geçiren bu duvarın hiçbir zaman yıkılmayacağına inanıyor.

İsa'nın Doğuşuna Yolculuk: Beytüllahim

Arapça'da Beyt Lahm, İbranice'de Bet Helem olarak geçen Beytüllahim, farklı dinler için kutsal bir bölgede yer alıyor. Fakat Beytüllahim'i önemli kılan en büyük özellik Hristiyanlar tarafından atfediliyor. Hristiyan toplumu Hz. İsa'nın Beytüllahim'de doğruğuna inanıyor. Birçok turist Beytüllahim'e İsa'nın Doğum Kilisesi (Church of the Nativity) için geliyor. Kilisenin hemen karşısında ise bir cami yer alıyor. Bu cami ise adını 637 yılında bölgeye gelen Hz. Ömer'den alıyor. Farklı dinlerin bazen barış bazen savaş içinde yaşadığı bu bölgeye gelen Hz. Ömer'in o dönemde Hristiyanlar'ın ibadetlerini özgürce yapmasını sağladığı iddia ediliyor.



Beytüllahim, Filistin kontrolünde olan Batı Şeria'nın merkezinde yer alıyor. Bölgede konaklamak için çeşitli oteller bulunuyor. Bunun dışında ev kiralamak da bir konaklama seçeneği olarak öne çıkıyor. Mutlaka gezilmesi gereken İsa'nın Doğum Kilisesi'ne yakın birçok seçenek bulunabiliyor. Kilise'nin yakınlarında iç yapısı, yazıları ve imgeleri ile dikkat çeken bir mağara bulunuyor. İsa'nın doğduğu düşünülen mağaranın içinde Hz. Davut'tan Babil Sürgünü'ne 14 nesli yansıtan 14 yıldızlı bir figür yer alıyor. Ayrıca “Burada Hz. İsa bakire Meryem'den doğdu.” anlamına gelen Latince bir cümle de mağara içinde görülebiliyor. Yılın bazı dönemleri oldukça yoğun olan mağara ziyaretçilere açık durumda.

Kaynak: Tatil Sepeti