Örümcek Ormanları sonbaharla binbir renge büründü

Türkiye'de sonbahar mevsiminin en görkemli yaşandığı şehirlerden birisi olan Gümüşhane'de 'Canlı ağaç müzesi' olarak adlandırılan Örümcek Ormanları Tabiatı Koruma Alanı sonbahar mevsimiyle binbir renge büründü.

Kürtün ilçesine bağlı Yeşilköy köyü sınırları içerisinde bulunan ve Avrupa’nın ez uzun köknarları, Balkanlar’ın, Kafkaslar’ın ve Türkiye’nin en boylu ve çaplı ladinlerinin yer aldığı Örümcek Ormanları’nda bulunan köknarların yaşının 450’den fazla olduğu biliniyor.

Ladin, kayın, ceviz, kavak, orman gülü, yaban fındıkları gibi çok sayıda ağaç çeşidi bulunan ve Türkiye’nin önemli ‘karışık’ ormanlarından biri sayılan Örümcek Ormanları’na yürüyüş düzenleyen Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyesi sporcular doğanın görsel şölenine şahitlik etti.

Sporcular sık sık durarak sonbahar mevsiminde binbir renge bürünen, yeşilin, sarının, kahverenginin ve kırmızının tüm tonlarının görme fırsatı buldu.

Yollara halı gibi serilen ağaç yapraklarının üzerinde yürüyen, sonbahar yağmurlarıyla yeniden canlanan ve dik yamaçları yaran vadilerden akan derelerden geçen sporcular çamurlu viraj mevkiine kadar yürüdü. (İHA)