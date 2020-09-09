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Osmanlı kervanlarının Büyük Menderes’i aşmasını sağlayan tarihi Hançalar Köprüsü
Osmanlı kervanlarının Büyük Menderes’i aşmasını sağlayan tarihi Hançalar Köprüsü
Denizli’nin Çal ilçesindeki Hançalar ile Süller mahallelerini birbirine bağlayan tarihi Hançalar Köprüsü, yapım tarihi tam olarak bilinmemekle birlikte 700 yıllık bir geçmişe sahip.
Seyahat 9 Eylül 2020 - 09:22

Büyük Menderes Nehri üzerinde yer alan bu köprü, Roma Dönemi’nde Roma yolları güzergahına yapılan köprülerden biriydi.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Kesme taş malzemeden inşa edilmiş olan köprünün uzunluğu 65, genişliği ise 4,20 metre. Yuvarlak kemerli üç gözü bulunuyor ve ayaklarının genişlikleri 3,30 metre. Orta kemerin açıklığı 8 metre, yüksekliği 4,10 metre. Yan kemerlerin genişlikleri ise 6,75 metre, yükseklikleri de 3,30 metre.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Köprü ayaklarının güney cephelerine üçgen formlu selyaranlar yapılmış. Klasik Osmanlı köprü mimarisi özelliklerini yansıtan Hançalar Köprüsü, ayaklarındaki kitabelere göre Hicri 1302 (Miladi 1884-1885) ve Miladi 1934 yıllarında onarılmış. Köprünün onarımlarında moloz taş kullanılmış ve köprü günümüzde de hala kullanılıyor.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Köprü, Osmanlılar döneminde Çal yakınlarında kurulan Kayı Pazarına giden yol güzergahında bulunmasından ve ticari amaçlı kervanların geçiş yapmasından dolayı tarih içinde büyük önem taşımış. Hançalar Köprüsü’nün üç kemerinden orta kemer, yan kemerlerden yüksek ve geniş tutulmuş. Bu haliyle Roma Dönemi köprülerinin özelliğini taşıyor.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Son dönemde ortaya atılan bir dedikodu ve iddia sonrası definecilerin hedefi haline gelen Hançalar Köprüsü’nün bazı noktaları, kaçak kazılar sonrası zarar gördü. Bunun üzerine Çal Belediyesi yıllar sonra Hançalar Köprüsü’nden geçişi restore çalışması sebebiyle kapadı.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Köprünün bulunduğu alan mesire alanı haline getirildi. Vatandaşlar burada sıcak havalarda Büyük Menderes'in suyunun da çekilmesiye birlikte serinlemek için vakit geçiriyor. Su kenarlarına yapılan oturma grupları ile vatandaşlar oturma ve dinlenme imkanına sahip olmuş oldu.

Foto: Meriç Ulukuş/DepoPhotos

Tarihe tanıklık eden köprüyü görmek ve fotoğraf çektirmek için yerli ve yabancı tursitlerin ilgisi bu noktada her geçen gün artıyor.

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