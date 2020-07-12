Osmanlı’dan kalan Esma Sultan Çeşmesi

Çeşme, aslında bir namazgâh olarak düşünülmüş. Dört cephesi de yaklaşık olarak 6×6 m2 olan çeşme bir küp görünümünde.

Her tarafı mermerle kaplı olan, köşelerinde keskin hatlardan sakınılarak birer niş yapılmış. Bu nişlerden çeşmenin Kuzey yüzü kenarlarındaki ikisinin alt kısımlarına birer musluk ile ufak fakat güzel birer teknecik oturtulmuş.

Yapının üstüne, 20 basamaklı mermer bir merdivenden çıkılmakta.

Esma Sultan Çeşmesi’ndeki süsleyici unsurlar, yapıldığı devrin zevkine uygun olarak Barok üslûbunda.

Çeşmeler kabartma mermer silmelerle çerçevelenmiş, silmelerin içinde dekoratif birer kemer ve bu kemerlerin üzerinde de birer kitabe taşı bulunuyor.

Çeşme – namazgâhı yaptıran Esma Sultan, Ahmed III'ün kızı, Abdülhamid I'in kardeşi, Sadrazamlıkta bulunan Muhsinzade Mehmed Paşa'nın eşiydi.

1138’de doğmuş 1788 yılında hayata veda etmişti. Esma Sultan’ın naaşı, Eyüp'te kocası Mehmed Paşa'nın yanına gömülü.