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Osmanlı’dan kalan Esma Sultan Çeşmesi
Osmanlı’dan kalan Esma Sultan Çeşmesi
İstanbul'un Fatih ilçesindeki Kadırga meydanında (Liman Caddesi) çocuk bahçesinin yanındaki Esma Sultan Çeşmesi, 1779 yılından günümüze gelen bir Osmanlı eseri.
Seyahat 12 Temmuz 2020 - 10:32

Çeşme, aslında bir namazgâh olarak düşünülmüş. Dört cephesi de yaklaşık olarak 6×6 m2 olan çeşme bir küp görünümünde.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Her tarafı mermerle kaplı olan, köşelerinde keskin hatlardan sakınılarak birer niş yapılmış. Bu nişlerden çeşmenin Kuzey yüzü kenarlarındaki ikisinin alt kısımlarına birer musluk ile ufak fakat güzel birer teknecik oturtulmuş.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Yapının üstüne, 20 basamaklı mermer bir merdivenden çıkılmakta.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Esma Sultan Çeşmesi’ndeki süsleyici unsurlar, yapıldığı devrin zevkine uygun olarak Barok üslûbunda.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Çeşmeler kabartma mermer silmelerle çerçevelenmiş, silmelerin içinde dekoratif birer kemer ve bu kemerlerin üzerinde de birer kitabe taşı bulunuyor.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

Çeşme – namazgâhı yaptıran Esma Sultan, Ahmed III'ün kızı, Abdülhamid I'in kardeşi, Sadrazamlıkta bulunan Muhsinzade Mehmed Paşa'nın eşiydi.

Foto: İhsan Sercan Özkurnazlı/DepoPhotos

1138’de doğmuş 1788 yılında hayata veda etmişti. Esma Sultan’ın naaşı, Eyüp'te kocası Mehmed Paşa'nın yanına gömülü.

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