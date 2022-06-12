Otel yerine karavana rağbet devam ediyor

Covid-19 pandemisi ile karavan tatiline yönelenler bu sene de deniz, kum, güneş ve doğa ile iç içe vakit geçirmek için çadır ve karavan turizminden vazgeçmedi.

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Covid-19 pandemisiyle iki yıldır birçok tatilci tercihini karavan ve kamp türü tatile çevirdi. Alışkanlık haline gelen ve her geçen yıl biraz daha talebin artığı kamp ve karavan tatiline bu sezon da ilgi fazla oldu.

Kamp ve karavan tatilinde tercih edilen yerlerin başında gelen Mersin’de de Erdemli Çamlığı ve Kumkuyu Karavan Parkı hem hafta içi hem de hafta sonu yoğunluk yaşanmaya başladı. Tatilciler, çadırları ve karavanları ile kamp kurarak deniz ve doğanın tadını çıkarmaya başladı.

Ankara’dan çocuklarıyla Erdemli’ye giden Şerife Aslan, “Karavan çocuklarım için özgür bir ortam. Ben işimi yaparken onlar rahatça toprakla, köpeğimizle oynuyor” dedi.

“HAYATIMI YENİDEN YAŞIYORUM”

Karavan hayatı sayesinde hastalık sürecini daha iyi atlattığını ifade eden vatandaşlardan Bengi Yavuz ise “Bir hastalık geçirdim, ondan sonra eşimle karar verdik böyle bir hayat yaşayalım diye. O kadar memnunum ki sanki gerçekten dünyamı, hayatımı yeniden yaşıyorum gibi” ifadesini kullandı.

Deniz Şendağ isimli vatandaş da, “Karavan hayatını sevenler iletişimi sevendir. Çünkü burada duvarsız oturuyoruz, komşumla aramda duvar yok. Birlikte çayımızı, kahvemizi içiyoruz. duvarsız yaşam çok güzel” diye konuştu. (İHA)

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